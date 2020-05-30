Будущим молодоженам вновь предлагают перенести дату свадьбы

В Челябинской области будущим молодоженам вновь предлагают перенести выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.

Такое решение будущим супругам и их родным придется принять в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и продление по 14 июня режима повышенной готовности.

Бракосочетания, ранее запланированные на первую половину июня, нужно будет перенести на более поздние даты. Если заключение брака не терпит отлагательства, то в ЗАГСе пойдут на встречу, но на регистрации смогут присутствовать лишь молодожёны.

В государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области уточнили, что с 1 июня 2020 года в отделах ЗАГС региона начнут предоставляться государственные услуги по регистрации всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени, регистрация смерти) и истребованию личных документов с территории иностранных государств, также будет осуществляться выдача повторных свидетельств и справок.

Прием будет проводиться по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону соответствующего отдела ЗАГС.