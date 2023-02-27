Новое кадровое назначение в минстрое Челябинской области

Обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области временно возложены на Людмилу Алпатову, начальника управления инженерной инфраструктуры минстроя.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с её согласия…», - говорится в документе. Людмиле Алпатовой будет установлен должностной оклад и выплачиваться надбавки по должности первого заместителя министра строительства области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с 22 февраля 2023 года.

Напомним, ранее пост первого замминистра занимал Иван Белавкин. Он был задержан третьего июня 2021 года. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». С момента ареста и по настоящее время он находится в СИЗО (срок заключения под стражей продлен до десятого апреля 2023 года). С июня 2021 года по 15 февраля 2023 года обязанности первого замминистра исполняла Людмила Алпатова.

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе (со второго января 2021 года – и.о. министра, с первого апреля 2021 года – министр). Обязанности первого зама исполняет начальник отдела инженерной инфраструктуры Людмила Алпатова. Должность замминистра занимает Ильгам Мусин (с июня 2022 года).

В январе 2023 года заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначена Ирина Балашова с испытательным сроком.