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Новое кадровое назначение в минстрое Челябинской области

Обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области временно возложены на Людмилу Алпатову, начальника управления инженерной инфраструктуры минстроя.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с её согласия…», - говорится в документе. Людмиле Алпатовой будет установлен должностной оклад и выплачиваться надбавки по должности первого заместителя министра строительства области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с 22 февраля 2023 года.

Напомним, ранее пост первого замминистра занимал Иван Белавкин. Он был задержан третьего июня 2021 года. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». С момента ареста и по настоящее время он находится в СИЗО (срок заключения под стражей продлен до десятого апреля 2023 года). С июня 2021 года по 15 февраля 2023 года обязанности первого замминистра исполняла Людмила Алпатова.

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе (со второго января 2021 года – и.о. министра, с первого апреля 2021 года – министр). Обязанности первого зама исполняет начальник отдела инженерной инфраструктуры Людмила Алпатова. Должность замминистра занимает Ильгам Мусин (с июня 2022 года).

В январе 2023 года заместителем министра - начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области назначена Ирина Балашова с испытательным сроком.

Автор: Любовь Юрина
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Людмила Альпатова
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22.02.2023 22:14

На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование

22.02.2023 21:54

В День защитника Отечества в Челябинской области – снег, метели

22.02.2023 21:41

Анонсы событий и мероприятий на 23 и 24 февраля (18+)

22.02.2023 18:32

Медики в Челябинской области получают спецвыплату

22.02.2023 17:52

В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих

22.02.2023 17:18

В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной

22.02.2023 16:28

Президент согласовал сделку по продаже акций челябинского «Метрана», принадлежащих Emerson

22.02.2023 16:02

В Еманжелике полицейские спасли мальчика

22.02.2023 15:54

Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна

22.02.2023 15:09

Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи

22.02.2023 15:03

Златоустовец втирался в доверие к женщинам и обирал их до нитки