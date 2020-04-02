Центр Челябинска заблокировала полиция
Общество
Сегодня, 15:09
В Челябинске на площади Революции, сегодня, 2 апреля. сотрудники ГИБДД проводят досмотр транспортных средств.
По свидетельству очевидцев, на момент написания информации на площади скопилось около 40 автомашин. Вероятно, проверка связана с соблюдением санитарного режима, вызванного распространением коронавируса, предполагает очевидец.
Подробности данной проверки выясняются.
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