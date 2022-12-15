Центр занятости населения Челябинска предлагает жителям почти 16 тысяч вакансий

Центр занятости населения Челябинска сегодня располагает почти 16-тью тысячами свободных вакансий.

Больше всего таковых в следующих отраслях: обрабатывающие производства, образование, здравоохранение и социальные услуги, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.

Наиболее востребованными рабочими профессиями, по информации Центра занятости населения Челябинска, являются в настоящее время специальности уборщика производственных и служебных помещений, водителя автомобиля, электромонтера по ремонту электрооборудования, подсобного рабочего, слесаря-ремонтника, оператора-кузнеца на автоматических и полуавтоматических линиях.

Рейтинг самых востребованных служащих выглядит следующим образом: специалист, воспитатель, медсестра, охранник, бухгалтер и инспектор.