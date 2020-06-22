«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко
Сегодня, 22 июня, покинул свою должность директор ООО "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко. Данное решение связано с отказом предприятия от участия в экономически нецелесообразных муниципальных контрактах на пассажироперевозки.
Эту информацию сообщили в пресс-службе "ЧелябГЭТа".
"Отказ от участия в контракте - решение, принятое руководством предприятия. Александр Павлюченко покинул пост по инициативе учредителя ООО "ЧелябГЭТ" - МУП "СОД". Два эти события напрямую связаны", - пояснили в пресс-службе ООО "ЧелябГЭТ", отметив, что исполнение контрактов в сложившихся условиях является для предприятия невозможным по нескольким причинам, в том числе ввиду увеличения единиц техники на маршрутах (например, на десять единиц вместо девяти на пятом маршруте, 16 вместо 15-ти - на десятом).
"Исполнение данного условия было невозможно по причине отсутствия дополнительного подвижного состава, в том числе новых единиц транспорта, а также по причине недостаточного количества водителей", - сообщили в пресс-службе "ЧелябГЭТа".
Еще одной из причин ухода Павлюченко с должности является отсутствие люфта на неисполнение условий контракта.
«По условиям контрактов, каждый факт неисполнения наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей. К фактам неисполнения относятся, в частности, отставание от расписания, отсутствие блоков «Глонасс», невыход единиц техники на линию. Ввиду отсутствия единиц техники, заявленных в контракте, минимальная сумма штрафов могла составить 21 миллион рублей при размере контракта в 53,7 миллиона», - добавила в пресс-службе транспортного предприятия.
В связи с этим, а также по причине падения пассажиропотока в период пандемии (в апреле 2020 года уменьшение пассажиропотока составило - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - 3 514 422 человека, в мае - 2 235 848 человека), было принято решение о неучастии предприятия в муниципальных контрактах.
Напомним, ранее сотрудники "ЧелябГЭТа" пожаловались губернатору Алексею Текслеру на снижение заработной платы в два раза. Они требовали увольнения Павлюченко. Открытое письмо было также направлено главе Челябинска Наталье Котовой и в прокуратуру Челябинской области. Рабочие требовали разобраться в ситуации. Указывали на ежедневные аварии, износ трамвайных путей и сверхурочную работу.
Затем прокуратура Тракторозаводского района Челябинска выявила нарушения трудового законодательства в ООО "ЧелябГЭТ". Было установлено, что сотрудников трамвайного и троллейбусного депо привлекали к работе в выходные дни. Данное явление носило систематический характер.
По результатам проверки директору ООО "ЧелябГЭТ" было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.