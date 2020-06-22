«ЧелябГЭТ» остался без Александра Павлюченко

Сегодня, 22 июня, покинул свою должность директор ООО "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко. Данное решение связано с отказом предприятия от участия в экономически нецелесообразных муниципальных контрактах на пассажироперевозки.

Эту информацию сообщили в пресс-службе "ЧелябГЭТа".

"Отказ от участия в контракте - решение, принятое руководством предприятия. Александр Павлюченко покинул пост по инициативе учредителя ООО "ЧелябГЭТ" - МУП "СОД". Два эти события напрямую связаны", - пояснили в пресс-службе ООО "ЧелябГЭТ", отметив, что исполнение контрактов в сложившихся условиях является для предприятия невозможным по нескольким причинам, в том числе ввиду увеличения единиц техники на маршрутах (например, на десять единиц вместо девяти на пятом маршруте, 16 вместо 15-ти - на десятом).

"Исполнение данного условия было невозможно по причине отсутствия дополнительного подвижного состава, в том числе новых единиц транспорта, а также по причине недостаточного количества водителей", - сообщили в пресс-службе "ЧелябГЭТа".

Еще одной из причин ухода Павлюченко с должности является отсутствие люфта на неисполнение условий контракта.

«По условиям контрактов, каждый факт неисполнения наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей. К фактам неисполнения относятся, в частности, отставание от расписания, отсутствие блоков «Глонасс», невыход единиц техники на линию. Ввиду отсутствия единиц техники, заявленных в контракте, минимальная сумма штрафов могла составить 21 миллион рублей при размере контракта в 53,7 миллиона», - добавила в пресс-службе транспортного предприятия.

В связи с этим, а также по причине падения пассажиропотока в период пандемии (в апреле 2020 года уменьшение пассажиропотока составило - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - 3 514 422 человека, в мае - 2 235 848 человека), было принято решение о неучастии предприятия в муниципальных контрактах.

Напомним, ранее сотрудники "ЧелябГЭТа" пожаловались губернатору Алексею Текслеру на снижение заработной платы в два раза. Они требовали увольнения Павлюченко. Открытое письмо было также направлено главе Челябинска Наталье Котовой и в прокуратуру Челябинской области. Рабочие требовали разобраться в ситуации. Указывали на ежедневные аварии, износ трамвайных путей и сверхурочную работу.

Затем прокуратура Тракторозаводского района Челябинска выявила нарушения трудового законодательства в ООО "ЧелябГЭТ". Было установлено, что сотрудников трамвайного и троллейбусного депо привлекали к работе в выходные дни. Данное явление носило систематический характер.

По результатам проверки директору ООО "ЧелябГЭТ" было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона