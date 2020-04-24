Челябинцам разъяснили, какие справки нужно иметь для перемещения на работу и обратно

Жителям Челябинской области разъяснили, какие сведения должны содержаться в справках, которые выдает работодатель для получения права на передвижение на работу и обратно.

Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Мамин.

«Каждый работодатель должен предоставить для своего сотрудника справку или копию приказа, который бы подтверждал его право перемещаться к месту работы и обратно, - напомнил Мамин. - В справках нужно обязательно указывать фамилию, имя, отчество (ФИО) человека, ИНН и название организации, вид деятельности».

Кроме того, если работнику установлен разъездной характер работы, это также необходимо указать в справке. «Это влияет на точки, в которых сотрудники могут находиться в течение дня для выполнения своих трудовых будней», - пояснил Мамин.

Эта справка необходима будет и в случае введения в регионе системы цифровых пропусков. «На основании этой справки человек будет вносить информацию, оформляя свой трудовой пропуск», - уточнил первый вице-губернатор.

На сегодня власти прорабатываем с крупнейшими работодателями возможность оформления ими пропусков сразу на всех работающих сотрудников. Они смогут списком загрузить необходимую информацию и получить пин-коды своих работников, и даже внести эту информацию в справку», - рассказал Мамин.

Если вы будете добираться на работу на личном или служебном автомобиле, его госномер также необходимо будет внести в справку.

В большинстве случаев, кроме личных целей, в пропуске будет указываться маршрут передвижения: пункт отправления- пункт назначения. Первый подтягивается от места регистрации, но в случае необходимости вручную можно указать и иной адрес.

Не нужно будет получать отдельный пропуск для того, чтобы отвезти ребенка в детсад или забрать. Для этого достаточно рабочего пропуска (подразумевается, что это человек делает перед и после работы).

В случае введения цифровых пропусков при выходе из дома с собой необходимо будет брать документ, удостоверяющий личность (тот, который указан в цифровом пропуске) и сам пин-код.