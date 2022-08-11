Челябинцев приглашают подумать о функциональном наполнении исторических зданий на Труда

На улице Труда, 66 в Челябинске может появиться креативное многофункциональное пространство: вдохнуть новую жизнь в первую электростанцию города и входящий в ее комплекс дом Колбина хотят студенты-урбанисты Высшей школы экономики.

При этом начинающие специалисты не могут обойтись без помощи горожан, которых просят поделиться своим видением возможного будущего объекта культурного наследия, расположенного на берегу Миасса.

В настоящее время молодые люди занимаются сбором исторической информации по вышеназванным объектам, анализируют возможные источники финансирования и потенциальные конфликты пользователей.

В результате у урбанистов из Высшей школы экономики должен получиться проект с предложениями по приспособлению электростанции, отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска.

Жителей южноуральской столицы разработчики призывают не оставаться в стороне – пройти опрос и рассказать, какие заведения они хотели бы посещать на Труда, 66 и каких услуг и активностей, по их мнению, сегодня не хватает на данной улице.

Отметим, опрос продлится до 20-го августа – времени высказаться у горожан достаточно.

Сначала челябинцы, участвующие в опросе, должны предоставить информацию о себе, а затем ответить утвердительно либо отрицательно (также можно оставлять комментарии) на вопросы по поводу того, что они хотели бы видеть в здании электростанции и доме Колбина: мастерские, коворкинг, галерею, музей, шоурумы/магазины, ресторан, кафе, библиотеку, лекторий/кинолекторий, бар (где можно танцевать), концертную/театральную площадку. Также участникам опроса предлагается ответить на вопрос, считают ли они целесообразной идею сдачи помещений объекта культурного наследия в аренду под офисы, а также решить, востребованными ли будут мастер-классы для детей и взрослых в стенах данных зданий. Завершающий вопрос: чего не хватает в районе, где располагается первая электростанция Челябинска и дом Колбина.

Напомним, год назад на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска побывали студенты-архитекторы, за пару месяцев до их визита сюда о планах в отношении комплекса исторических зданий рассказывал госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

СПРАВКА

Каменный двухэтажный дом с мезонином на Сибирской улице (ныне Труда) в 1873-1874 годах построил купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин (до этого здесь располагалась деревянная постройка).

В 1901 году его вдова Елизавета Васильевна продала дом купцу и предпринимателю Василию Колбину, занимавшемуся в начале 1880-х разработкой каменных карьеров около Челябинска, возводившему доходные дома, а в 1902 году построившему маслобойный завод.

В 1903 году, будучи купцом 2-й гильдии, Василий Колбин подал прошение в городскую думу о возведении электростанции, которую в результате построил на подворье своего дома на Сибирской улице.

Данная электростанция начала работать в 1905 году, а получаемая с ней электроэнергия освещала три главные улицы Челябинска: Сибирскую, Уфимскую и Большую. Объект являлся собственностью товарищества «Кокорев, Колбин и К».

Василий Михайлович скончался в апреле 1911 года. В 1913-м его дом приобрели местные власти и разместили в нем городскую думу. Электростанция во дворе до 1915 году являлась собственностью компаньона Колбина - Кокорева.

Челябинская власть размещалась в бывшем доме Первухина-Колбина до 1919 года. Именно в стенах этого дома было принято постановление о вооруженном восстании и установлении в южноуральской столице советской власти.

Здание электростанции во дворе дома построили позднее – вместо электростанции Василия Колбина.

Дом Первухина-Колбина на улице Труда, 66 был признан памятником истории местного значения в сентябре 1977 года – решением облисполкома. В память о Василии Михайловиче Колбине на стене дома установили мемориальную доску.

В последнее время в бывшем купеческом доме размещался врачебно-физкультурный диспансер.

Напомним, в 2019-м году дом Колбина был передан в областную собственность.