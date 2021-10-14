Челябинцев призывают присоединиться к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Челябинске стартует второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он пройдет в с 18 по 29 октября.

Традиционно мероприятие проводится полицией совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

«Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор информации, поступающей от граждан; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В рамках акции, челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ по телефону дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону: 8 (351) 775-11-91.

Напомним, первый этап акции прошел в марте 2021 года. В полицию Челябинска поступило более 140 обращений о фактах незаконного оборота наркотиков и около 80 – с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Кроме того, в ходе проведения первого этапа акции, полицейскими выявлено 48 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из них три, связанных с организацией наркопритона. Из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотиков.