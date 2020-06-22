Челябинцы не соблюдают масочный режим в общественном транспорте

Только треть жителей Челябинска носят медицинские маски в маршрутках и других видах общественного транспорта.

У многих маски имеются с собой, но горожане не спешат их надевать и прибегают к использованию средств индивидуальной защиты только после сообщений водителей по громкой связи.

Об этом сообщил сегодня, 22 июня, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Медицинские маски есть практически у всех пассажиров. Они их начинают использовать только после сообщений водителями по громкой связи о необходимости их использования. Мы направили руководителям транспортных предприятий повторные письма о необходимости постоянного информирования пассажиров», - сообщил Максим Куляшов.

«Проводите разъяснительные беседами с пассажирами, объявляйте на остановках о необходимости соблюдения масочного режима», - добавила Наталья Котова.

Напомним, с 12 мая и до особого распоряжения жители Челябинской области обязаны использовать медицинские маски при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся, кроме прочего, объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

В целях осуществления контроля за соблюдением южноуральцами режима повышенной готовности сотрудники полиции проводят комплекс профилактических мероприятий. Патрулируя парки, скверы, улицы городов Челябинской области и другие общественные места, полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, раздают агитационные листовки и просят не выходить на улицу без крайней необходимости.