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Челябинцы превратили Кировку в помойку

Общество
Сегодня, 11:38
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение разобраться с ресторанами и кафе, работающими на Кировке. Горожане покупают там еду на вынос, потом выбрасывают обертки на пешеходной зоне. Больше всего претензий у градоначальницы возникло к ресторану McDonalds.

Свое недовольство Наталья Котова высказала сегодня, 22 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Порядка 17 организаций на Кировке у нас продают еду на вынос. Люди садятся на скамейки, кушают и оставляют весь мусор там. Мы не можем убирать за всеми торговыми организациями. Пусть предприятия выставляют свои мусорные баки. Мы итак вывели дополнительно пять дворников. У нас не хватит никаких бюджетных средств, чтобы убирать за тем же рестораном McDonalds. Нужно разговаривать с руководством. Пусть убирают за своими посетителями. Это уже ни в какие ворота не лезет. Мы сделали со своей стороны все, для того, чтобы жители города отдыхали на Кировке», - возмутилась Наталья Котова.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев заверил, что руководством ресторана уже проведена работа.

«Они возле себя установили большие урны и пообещали убирать мусор и из урн на Кировке, которые расположены рядом с рестораном», - сообщил Ереклинцев.

Кроме того, глава Челябинска дала поручение всем главам провести переговоры с руководителями крупных магазинов и торговых сетей, в том числе и федеральных марок, на предмет установки возле их помещений современных урн. Пока они «радуют» покупателей своей убогостью и возвратом в 70-ые года прошлого века.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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