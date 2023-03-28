Челябинцы сигнализировали властям о переезжающем с места на место ларьке

Челябинцы из ЖК на Агалакова пожаловались мэрии на переезжающий с места на место ларек, предположив, что он работает незаконно. Городские власти оперативно отреагировали на сигнал, пообещав разобраться в ситуации.

О меняющем место дислокации – в зависимости от дорожных работ – ларьке жители написали в официальную группу администрации Челябинска в ВКонтакте утром 27 марта, отметив, что в списках легальных объектов его не нашли.

Мэрия ответила, что специалисты комитета по управлению имуществом и земельным отношениям осуществят выезд на место в течение недели.

«В случае выявления незаконно размещенного торгового объекта по указанному адресу объект будет демонтирован силами МКУ «Городская среда» (214-93-00)», - заверили в администрации Челябинска.