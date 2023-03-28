28.03.2023
В Челябинске ищут водителя электросамоката, сбившего женщину и скрывшегося
28.03.2023
В Челябинске в теплопункте обнаружен мертвый мужчина
28.03.2023
Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала
28.03.2023
Челябинцы сигнализировали властям о переезжающем с места на место ларьке
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 марта (18+)
27.03.2023
Суд отправил под домашний арест участника нападения на адвоката Кошмана
Челябинцы сигнализировали властям о переезжающем с места на место ларьке
Власти пообещали проверить объект и демонтировать его, если он окажется незаконным
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023