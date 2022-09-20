«Культурное наследие»: челябинцы возмущены присутствием гигантских «сараев» на остановках

Челябинцев пугают уродливые ларьки на остановках.

Один из таких «красавцев» стоит на остановке ДК ЧТПЗ в Ленинском районе. О заброшенном гиганте из металла, который отдельные граждане, судя по фото, используют как площадку для рекламы, челябинцы «просигнализировали» главе города накануне, 19-го сентября, в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте.

«Добрый день! На остановке ДК ЧТПЗ стоит огромный ларек. Сколько можно любоваться на это уродство? Неужели решили его узаконить? Никакой пользы для людей он не несет», - вот такой пост был адресован Наталье Петровне.

Челябинцы тут же начали шутить: «Это культурное наследие уже, его нельзя трогать»; «Завтра овощи заселятся».

«Давно сарай надо убрать, все в округе портит, даже Путинский пляж»; «Сарай. Позорище для города»; «Этот сарай стоит лет 20! Видимо, это кому-то нужно!»; «Скорее, тем, кто что-то должен и может сделать, на него однохренственно»; «Распилите и сдайте. Это строительная будка: когда дом построили, то забыли убрать»; «Сторожка для остановки» - видно, что чудо-объект не оставил челябинцев равнодушными.

А вот объект из «личной коллекции» корреспондента агентства «Урал-пресс-информ», который может посоперничать с ларьком на остановке ДК ЧТПЗ всем: и «красотой», и размерами, и «возрастом», и сроками «заброшенности» - данный торговый павильон находится вдоль улицы Труда (расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0510004: 1410). Его точный адрес – улица 3-го Интернационала, 90A/1.

В конце весны текущего года агентство «Урал-пресс-информ» направляло запрос на имя заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской по поводу дальнейшей судьбы брошенного несколько лет назад торгового павильона на 3-го Интернационала (расположен напротив здания областного суда).

Второго июня Надежда Рыльская ответила следующее: «Распоряжением администрации города Челябинска от 08.11.2021 № 12686-ш принято решение о сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу: г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, д.90A/1. Снос вышеуказанной самовольной постройки будет произведен в соответствии с Порядком, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 22.10.2019 № 3/9» (сроки сноса павильона, хотя бы приблизительные, названы не были).

Сегодня на календаре – 20-е сентября. И заброшенный павильон, внутри которого мусор, бутылки из-под алкоголя, у которого выбиты окна и изрисованы стены, так и стоит, огорчая своим обликом проходящих и проезжающих мимо людей.