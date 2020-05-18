Челябинцы в условиях коронавируса нуждаются в психологической помощи

В управлении социальной защиты Челябинска продолжает работу «горячая линия». В условиях коронавируса жители города обращаются за психологической помощью. Также действует круглосуточный телефон доверия, на который могут звонить горожане, попавшие в трудную ситуацию.

Как сообщила сегодня, 18 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления социальной политики города Лариса Мошкова, в дистанционном режиме и посредством сети Интернет продолжается оказание психологической помощи горожанам. Это связано с введением на территории города режима повышенной готовности. Уже поступило 1411 обращений местных жителей.

«В кризисном центре также продолжает работать круглосуточный телефон доверия. На детский телефон доверия с начала года поступил 4561 звонок, 31 из них был связан с суицидальными намерениями. На взрослый – 2374, из них 27 также были связаны с темой суицида», - сообщила руководитель управления социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова.

Челябинская область продолжает подсчитывать потери тех, кто добровольно ушел из жизни, находясь на самоизоляции. По всем фактам следственный комитет СКР по Челябинской области проводит проверки.