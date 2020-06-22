Челябинцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году

Челябинцы выбрали территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2021-м году в рамках реализации национального проекта по формированию современной городской среды.

Голосование на платформе "Активный житель 74" закончилось вчера, 21-го июня. Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 22-го июня, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он доложил главе южноуральской столицы Наталье Котовой, что вместе с двумя другими ее замами Олегом Извековым (отвечает за экономическое развитие и инвестиции) и Александром Егоровым (ответственный за городскую среду) проведет оценку победивших территорий.

"Разработаем алгоритм создания и утверждения проектов до конца текущего года", - отметил Александр Астахов.

Чиновник рассказал, что, например, в Курчатовском районе Челябинска с большим отрывом победил местный парк культуры и отдыха, в Металлургическом - сквер у ДК Строителей. В Ленинском районе лидером, сильно обогнавшим территории-конкуренты, оказался сквер "Сигнал".

"Проект благоустройства этого сквера уже есть, будем его дорабатывать, - сообщил Александр Астахов. - Людям нужны эти общественные пространства. Жители сами за них проголосовали".

Наталья Котова поинтересовалась, известна ли сумма финансирования на будущий год.

"Примерно в тех же объемах сохраним, поскольку это нацпроект. Думаю, речь будет идти о сумме где-то в 500 миллионов рублей, включая дворовые территории", - ответил ей зам.

Наталья Котова попросила подчиненного ускориться и постараться заключить контракты на благоустройство, которое будет проводиться в 2021-м, до конца этого года, чтобы в новом году начать работы без промедления - сразу с наступлением тепла, когда почва достаточно прогреется.