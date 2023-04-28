Челябинцы выступили против перевода в онлайн обсуждение градостроительных проектов

Администрация Челябинска планирует внести изменения в правила землепользования и застройки города. Чиновники предлагают заменить процедуру публичных слушаний на формат общественных обсуждений – через портал «Госуслуги» - по ряду градостроительных вопросов. Горожане, обсудив вопрос на публичных слушаниях, выступили против нововведений.

Депутат Думы Челябинска Сергей Самсонов объяснил преимущества общественных обсуждений перед публичными слушаниями. «Это дистанционное выражение мнения без необходимости личного присутствия физических и юридических лиц с помощью портала «Госуслуг». Это и сокращение, и контроль сроков оказания муниципальных услуг», - сказал депутат.

В частности, предлагается по-прежнему на публичных слушаниях обсуждать проект генерального плана Челябинска и внесение изменений в него, проект Правил землепользования и застройки города.

На общественных обсуждениях будут рассматривать внесение изменений в Правила, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, а также проекты планировки территории и проекты межевания территории, в том числе проекты внесения изменений в них. По этим вопросам жители смогут высказывать свое мнение через портал «Госуслуг». По словам главного архитектора города, такая практика уже применяется в 15 регионах России.

«Общественные слушания не подменяют публичные. Это реализация Стратегии РФ. В ее числе цифровизация процессов оказания муниципальных услуг в градостроительной сфере, которая привела к распространению для всех регионов РФ специального программного модуля. Данная практика реализуется во многих городах России», - отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Чиновник также добавил, что дистанционное голосование за те или иные градостроительные проекты - только удобство для людей. Оно сократит время их походов на публичные слушания.

Но горожане не согласились с такими предложениями. Публичные слушания, по их мнению, – это единственный способ для жителей повлиять на градостроительную политику и защитить свои интересы.

«В рамках общественных обсуждений не будет личного контакта с властями и представителями застройщиков. Это лишает нас возможности публично высказать свое мнение. Чиновники могут меняться хоть каждые полгода, а нам в этом городе всю жизнь жить», - возмутились горожане.

«Мы ставим под сомнение прозрачность общественных обсуждений и их результаты. Документы и так зачастую составлены так, что в них ничего невозможно понять обычному жителю без профессионального образования», - отметила еще одна участница публичных слушаний.

Еще один горожанин уверен, что отмена публичных слушаний означает, что руки чиновников будут развязаны – «где хочу, там и строю». А другая участница считает, что в онлайн формате не исключены подтасовки.

У челябинцев к чиновникам была еще уйма вопросов: как будут участвовать в общественных обсуждениях те, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», будут ли такие протоколы обсуждения публичные и как в них смогут участвовать пенсионеры, у которых нет компьютеров? Ответы на эти вопросы повисли в воздухе.

В итоге участники публичных слушаний потребовали отклонить инициативу администрации о переводе обсуждений планов застройки Челябинска в дистанционный формат. Документация направлена в специальную комиссию для рассмотрения, которая и примет решение – доработать или отклонить.