Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией

Специалисты проектной организации «Джи Динамика», разрабатывающие правила землепользования и застройки и нормативы градостроительного проектирования для Челябинска, просят помощи обычных горожан.

Как отмечают в городском управлении архитектуры, нормативы и правила - это те самые документы, от которых будет зависеть качество городской среды и характер новой застройки в ближайшие десятилетия.

«Сейчас разработчики документов анализируют территории города, проверяя связь между благоустройством и качеством жизни. Вы очень поможете в разработке концепции Правил и Нормативов, если пройдете опрос, - подчеркивают в управлении. - Может показаться, что вопросы напрямую не связаны с градостроительством и благоустройством, однако ваше мнение о Челябинске и качестве жизни в нем формирует общее впечатление о городе и важно при разработке граддокументации».

Организаторы опроса планируют собрать не меньше тысячи ответов горожан в возрасте старше 16-ти лет из всех семи районов южноуральской столицы. Опрос продлится до девятого октября, его результаты будут опубликованы в телеграм-канале управления архитектуры Челябинска.

Участникам опроса предстоит указать место жительства, пол, возраст, род занятий, а затем оценить, как за последние три года изменились условия жизни в Челябинске, как изменились доступность услуг, транспортная сфера, комфорт и безопасность, уровень доходов; оценить условия жизни в Челябинске по пятибалльной шкале; назвать самый приятный для жизни район города, самый чистый, самый зеленый район; сравнить качество жилья и комфорт проживания в домах, построенных до 90-х годов, и в новостройках; назвать любимые места и территории, отношение к которым негативное; рассказать о том, что больше всего не устраивает в Челябинске; оценить качество обратной связи между жителями и городскими органами власти по вопросам благоустройства Челябинска (это лишь часть вопросам, ответы на которые хотели бы получить авторы исследования).