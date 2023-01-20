За градостроительство в Челябинске будет отвечать женщина

Начальником управления градостроительных разрешений администрации Челябинска назначена Наталья Мельник.

Наталья Мельник сменила на этом посту Александра Перемыкина, который с сегодняшнего дня стал заместителем главы Челябинска по строительству.

Наталья Мельник окончила ЮУрГУ в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начала трудовой путь с инженера.

С 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации города Челябинска, с 2012 - в главном управлении, затем комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020-м заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений.