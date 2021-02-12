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Челябинцы жалуются на удручающее состояние подземного перехода возле «Детского мира»

Челябинцы жалуются на удручающее состояние подземного перехода на проспекте Ленина (остановка общественного транспорта «Детский мир»).

Данное «подземелье» в центре южноуральской столицы находится в аренде у индивидуального предпринимателя Дмитрия Данина, о чем агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Данный гражданин является также арендатором подземного перехода на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала (остановка «Центральный рынок»), находящегося в не менее ужасном, плачевном состоянии.

Судя по всему, данные переходы, которыми пользуется огромное число жителей Челябинска, не чистят вообще. Ходить по ним мало того что неприятно, так еще и очень небезопасно: того и гляди поскользнешься на нечищеных ступеньках и кубарем покатишься вниз.

В середине января 2021-го года комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска уже направлял индивидуальному предпринимателю Данину претензию по поводу ненадлежащего содержания «подземелий», после чего бизнесмен навел там порядок, однако сейчас, видимо, снова совершенно забыл о своих обязательствах.