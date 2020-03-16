Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли

Челябинские дождеприемники для ливневых канализаций начали готовить к приему осадков.

Как рассказал сегодня, 16-го марта, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов, за неделю в областном центре было прочищено одна тысяча 350 дождеприемных решеток.

«После обильного воскресного снегопада оперативно ликвидировали все неисправности в дорожном освещении. Сегодня планируем закончить последнюю, в Металлургическом районе», - доложил чиновник.

Также он рассказал, что на прошлой неделе осуществлялся особый контроль за нормативным состоянием улично-дорожной сети: за тротуарами, остановочными комплексами и придорожными газонами. Подрядчикам было выдано 20 предписаний.

«В течение недели провели ямочный ремонт на площади 965 квадратных метров, вывезли более 340 тысяч кубометров мусора. С прилотковой части было утилизировано около 90 тонн пыли и грязи. Сегодня проходит аукцион на формовочную обрезку деревьев. Размещаем конкурсную процедуру по озеленению», - рассказал Максим Куляшов.

Заместитель главы муниципалитета по городскому хозяйству Александр Астахов отметил, что мероприятия по санитарной очистке Челябинска уже начались - несмотря на то, что официальной датой начала субботников является 20-е марта.

«В районах города организованы штабы по субботникам. Отраслевым управлениям даны поручения по организации уборок территорий», - сообщил Александр Астахов.