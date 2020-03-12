Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области направят обращение к Президенту РФ с ходатайством о присвоении городам Челябинску и Магнитогорску почетного звания «Город трудовой доблести».

Соответствующее постановление было рассмотрено сегодня, 11 марта, на заседании регионального парламента.

На территории городов, которым будет присвоено почетное звание, установят памятную стелу, на которой появится герб и текст президентского указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». И трижды в год – на Первомай, в День Победы и на День города –будут проводиться праздничные мероприятия и прогремят салюты.

По мнению депутатов, присвоение Челябинску и Магнитогорску почетного звания позволит поднять патриотическое воспитание на иной уровень.

Финансовых привилегий это звания городам не принесет. «Руководителям предприятий никто не запрещает поощрить работу своих сотрудников в связи с этим событием», - предложил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Один из депутатов отметил, что звания «Город трудовой доблести» достойны многие города в области, да и сам Южный Урал. Но, к сожалению, закон не позволяет этого сделать.

Губернатор Алексей Текслер также подчеркнул, что Великая Победа ковалась во всех городах и селах области. По мнению главы региона, «Городов трудовой доблести» на карте области должно быть больше. И работа в этом направлении будет продолжена.

С предложение о присвоении почетного звания в регионе выступил областной Совет ветеранов войны и труда. Необходимые подписи и документы были переданы в Магнитогорское Собрание депутатов и Челябинскую городскую думу, затем были направлены в региональный парламент. Депутаты ЗСО направят ходатайство президенту РФ.

Ранее Заксобрание и правительство области обратились в Российскую академию наук с просьбой подготовить экспертное заключение, подтверждающее наличие оснований для присвоения городам Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Экспертное заключение РАН и ходатайство ЗСО будет рассматривать Российский организационный комитет «Победа». После одобрения президент РФ издаст соответствующий Указ.

В городе, удостоенном почетеного звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.