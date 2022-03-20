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19.03.2022

За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших
Луганская народная республика
Луганск
Рубежное
Общество
20.03.2022 20:40
Фото: Михаил Бондаренко

Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям

Голод, разруха, прячущиеся в подвалах и бомбоубежищах люди, растапливавшие снег, чтобы попить воды: так сейчас живет Рубежное – город в Луганской Народной Республике, где долгие восемь лет идет война.

О том, что происходит сегодня на территории ЛНР, с места событий передает корреспондент агентства «Урал-пресс-информ»: Михаил Бондаренко, который в настоящее время живет и работает в Челябинске, отправился туда, чтобы помочь своим родителям: его отчий дом – в Рубежном, который сейчас переживает по-настоящему страшные времена. В городе нет ни газа, ни воды, ни света. Военные действия в треугольнике Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – длятся с четвертого марта.

Отец Михаила, Сергей Бондаренко, тяжело заболел и оказался в больнице. Его жена, Татьяна, все время находилась в лечебном учреждении вместе с мужем. Их сын, бросив все дела в столице Южного Урала, срочно выехал в Луганскую Народную Республику. Нашему корреспонденту пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы воссоединиться с самыми близкими своими людьми.

Сначала Михаил прибыл в Луганск. Переночевав у знакомых, направился в пресс-центр за аккредитацией, которая оказалась еще не готова. Не став ее дожидаться (отца срочно надо было забирать из больницы), Михаил отправился в Рубежное. Его путь пролегал через станицу Луганскую. В тех краях ранее был взорван пролет моста (сейчас его уже отремонтировали службы ЛНР). Дальше, через поселок Новоазовск, вместе с бывшей ополченкой Анастасией с позывным «Ассоль» – по словам Михаила, это очень храбрая, отважная девушка – они ехали до Старобельска (город неподалеку от Луганска), перед которым увидели затопленный танк, лежавший с правой стороны дороги.

В этих местах, отмечает Михаил, сильных повреждений гражданской инфраструктуры он не обнаружил.

«Ехал я не через Северодонецк, так как туда было нельзя: там велись активные боевые действия. После Старобельска мы выдвинулись в сторону Варваровки, и тут уже началось самое интересное… На дороге (а ее там почти нет) мы увидели подорванный танк, рядом с которым лежал обгоревший труп. Было понятно, что человек погиб совсем недавно», - рассказал Михаил.

Михаил Бондаренко на пути в Рубежное

На пути к Рубежному они с Анастасией проехали много постов. Михаил угощал ребят сигаретами, которыми он специально закупился заранее, зная, что еда и сигареты в военное время – это самое ценное. Наш корреспондент отметил также, что представители ЛНР встречали их вполне дружелюбно.

На подъезде к Варваровке был блокпост, где боевую вахту несли чеченцы и осетины. По-русски они разговаривали не очень хорошо.

«Они тщательно нас обыскали, проверили мой рюкзак. После мы поехали дальше. В Рубежное нас пускать не хотели, но я объяснил, что являюсь корреспондентом и что еду туда не только по своей работе, а за своими родителями, которые находятся в рубежанской больнице. На подъезде к Рубежному мы видели огромное число неразорвавшихся мин – головки торчали из асфальта. Один раз мы чуть не нарвались на мину. Анастасия, которая везла меня к родителям, успела вывернуть руль, иначе наехали бы на нее сто процентов. В самом Рубежном мы увидели, что люди ходят, как зомби. Все разрушено. Большие повреждения зданий. Много сгоревших домов. Блокпосты на каждом перекрестке. Видно, что люди в огромном стрессе. Ситуация тяжелая. Когда мы подъехали к больнице, я попросил перегрузить вещи в багажник и побежал в травматологию. В больнице все были очень напуганные. В поисках отца я начал заглядывать в кабинеты, там было много раненых – гражданских. С осколочными ранениями, без рук-без ног. Я кричал отца, он услышал, отозвался. После того как я нашел папу, подошла мама, обнял их обоих крепко. Мама рассказала, что в больнице лежит только один военный из ЛНР, Сергей. Лет тридцати, с пулевым ранением паха. Мама помогла ему дойти до кровати, которая была вся в крови (пеленок нет, простыней тоже не хватает), поменяла постельное. Я погрузил папу на каталку и довез до машины. Мы очень торопились, выезжали в срочном порядке, потому что начала работать артиллерия, очень сильно бахало. Когда ехали обратно, нас также останавливали на всех блокпостах, проверяли. Обратная дорога была легче – мы уже знали, где лежат мины, знали маршрут, где какая дорога. На выезде из Рубежного нас остановил молодой парень, попросил записать его номер и по приезде в Луганск позвонить его маме, сказать, что у него все хорошо, что он жив-здоров. Также на пути из Рубежного к нам подошли ребята и, увидев, что есть продукты, попросили покушать. Я дал им большую палку колбасы и батон. Чеченцы и осетины, дежурившие на блокпосту, нас уже знали. Позитивные, улыбающиеся, они сказали нам: «Все нормально, все хорошо, проезжайте быстрее». Дальше мы поехали в сторону Старобельска. Там можно было купить сигареты и минералку - и за гривны, и за рубли. Быстро заехав в Старобельск, мы отправились дальше. На въезде в Луганск нас остановила спецрота военной автоинспекции (ВАИ). ВАИшники не хотели пускать родителей, потому что у них не было пропуска. Я поговорил с командиром подразделения, объяснил ситуацию. Он, слава богу, нас пропустил, сказал: в виде исключения. В Луганске для нас с родителями уже была подготовлена квартира, которую я снял заранее. О своем родном городе Рубежном я хочу сказать, что он очень тяжелый, там все разбито, еды нет. Пожары, дым… Люди в основном прячутся - либо в бомбоубежищах, либо в подвалах. Когда был снег, растапливали его, чтобы пить. Когда мы оттуда выезжали, видели фуру – скорее всего, с гуманитаркой. Надеюсь, она доехала до места назначения (там начались обстрелы, все грохотало, бахало везде). А вот что рассказал мне отец. После реанимации он лежал в инфекционном отделении, которое располагается на углу, это отдельное здание. Числа 13-14-го марта туда пришли неадекватные люди. Это были то ли украинские военные (из нацгвардии), то ли бывшие уголовники, которые решили сделать укрепление в отделении или же устроить в нем засаду. Всех лежащих там больных они под дулами автоматов вывели – кто в чем был – на 12-градусный мороз. Отец у меня был неходячий. На улице он оказался голый, в одной пеленке (шапку ему дала какая-то бабушка). Начмед Нина Андреевна взяла папу под руку и довела его до больницы», - рассказал Михаил Бондаренко о том, что происходит сейчас на его родине.  

Отметим, мама нашего корреспондента – мужественная, самоотверженная женщина, как и весь коллектив рубежанской больницы. И мама Михаила, и врачи, и заведующие, и главврач - во время обстрелов, под пулями - носили раненым воду из источника: за жизненно необходимой для больных водой все они ходили к расположенной неподалеку церквушке. Персонал больницы, делая все возможное и невозможное, в тяжелейших условиях военного времени изыскивал возможность хотя бы один раз в день кормить пациентов и мирных жителей, находящихся в бомбоубежище, горячей едой.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» желает ему, его близким и всем жителям Донбасса терпения и сил, а также веры в то, что все образуется и жизнь станет такой, как прежде (хотя это вряд ли возможно: даже если больше не будет коварных нападений, стрельбы, взрывов, бомбежек, залечить душевные раны и избавиться от ужасных воспоминаний у людей, восемь лет засыпавших и просыпавшихся в страхе, может и не получиться…).

Напомним, сейчас на Украине проходит специальная операция, начатая по решению президента России Владимира Путина 24-го февраля с целью защиты Донбасса, который на протяжении восьми лет подвергается издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Автор: Евгения Александрова
Луганская народная республика
Луганск
Рубежное
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
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18.03.2022 10:04

«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

18.03.2022 10:02

Челябинцам расскажут о том, как защитить ребенка от буллинга

18.03.2022 09:46

Под ногами лед, над головой – сосульки: в центре Челябинска обнаружен опасный участок

18.03.2022 09:33

В таганайскую тундру прилетели «снежные подорожники»

17.03.2022 21:43

Текслер: В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание

17.03.2022 21:08

Текслер: Бежать в магазин и закупаться впрок необходимости нет

17.03.2022 20:33

ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома

17.03.2022 18:37

Троицк и Верхний Уфалей озеленят на выделенные Алексеем Текслером миллионы

17.03.2022 18:26

Челябинцев приглашают к знакомству с будущими городскими веломаршрутами

17.03.2022 18:16

В пятницу в Челябинской области местами небольшой снег

17.03.2022 18:14

Автомобилистов Челябинска предупреждают об ограничении движения

17.03.2022 18:08

В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино

17.03.2022 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 18 марта

17.03.2022 18:00

В Кизильском районе сохранят добровольную пожарную команду

17.03.2022 17:58

В Кремле отказались принимать во внимание решение Международного суда ООН

17.03.2022 17:56

Санкции для России – это бумеранг для Запада

17.03.2022 17:53

Школьники Магнитогорска повышают юридическую грамотность

17.03.2022 17:46

В Челябинской области еще двое суток продержится аномально холодная погода

17.03.2022 17:43

Несвободная улица Свободы: челябинцы жалуются на монументальные снежные кучи

17.03.2022 16:37

Замминистра здравоохранения Челябинской области останется в СИЗО

17.03.2022 16:27

«Урал-пресс-информ» - призер конкурса СПП Челябинской области

17.03.2022 16:09

Белый мишка из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку ХК «Трактор»

17.03.2022 15:41

Челябинский режиссёр вошёл в состав Молодёжного совета СТД России

17.03.2022 15:39

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска

17.03.2022 15:37

Россия избежала дефолта по госдолгу

17.03.2022 15:36

Челябинск отметит воссоединение Крыма с Россией

17.03.2022 15:34

Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

17.03.2022 15:10

В Челябинске вырубят усыхающие деревья на Дзержинского и Воровского

17.03.2022 14:55

В Минпромторге исключили дефицит бытовой химии на российском рынке

17.03.2022 14:53

Антимонопольная служба проверяет цепочки поставок сахара

17.03.2022 14:40

ВТБ начал выдачу кредитных карт «Мир»

17.03.2022 14:39

Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России

17.03.2022 14:33

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию

17.03.2022 14:26

Жителя Магнитогорска будут судить за гибель женщины после взрыва газового баллона

17.03.2022 13:55

Грандиозное шоу «MIRROR OF ENIGMA» состоится в Челябинске в апреле

17.03.2022 13:55

Родственники погибшего в Пласте горнорабочего могут рассчитывать на страховые выплаты

17.03.2022 13:48

«Music Band» ищет музыкальные таланты среди молодежи Челябинской области

17.03.2022 13:21

Сахарный ажиотаж в Челябинской области возьмут под контроль

17.03.2022 13:18

ММК представит свою продукцию на международной выставке в Каире

17.03.2022 13:12

Пять дней с Денисом Мацуевым: в Челябинской области пройдёт фестиваль всемирно известного пианиста-виртуоза

17.03.2022 13:10

Руководитель аппарата южноуральских омбудсменов написала заявление об увольнении

17.03.2022 12:33

Что делать, если болит спина? Советы от ведущего врача-рентгенолога сети клиник «МЛЦ»

17.03.2022 12:26

«Горизонты» Анатолия Костюка в Молодежном театре Челябинска

17.03.2022 12:13

Минэкологии: «Дымка» над Челябинском пока не рассеивается, превышения ПДК вредных веществ нет

17.03.2022 12:01

Названо число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии

17.03.2022 11:46

Муниципалитеты Челябинской области «зарывают» в сугробы выделенные на благоустройство миллионы

17.03.2022 11:44

За сутки заболело ковидом 625 южноуральцев, выздоровело 1000, умерло 19

17.03.2022 11:11

Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами

17.03.2022 10:56

Сотрудники ГИБДД не эвакуируют машины нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов

17.03.2022 10:46

Телефонная террористка из Челябинска раскаялась, но получила реальный срок

17.03.2022 10:31

Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками

17.03.2022 10:28

В Магнитогорске прошли публичные слушания по бюджету

17.03.2022 10:19

В России увеличат МРОТ, пенсии, соцвыплаты и зарплаты бюджетников

17.03.2022 10:14

ПФР: Информация о выплатах по 10 тысяч на каждого ребенка в марте – фейк