Челябинск отметил День Героев Отечества

Челябинск сегодня, девятого декабря, отметил День Героев Отечества: руководители и сотрудники правоохранительных органов и ведомств региона, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, представители власти, родные не вернувшихся с полей сражений воинов возлагали цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на аллее Славы.

Как отмечают в СУ СКР по Челябинской области, в Российской Федерации в этот торжественный день чествуют героев нашего времени и отдают дань памяти героям прошлого - тем, кто отстоял независимость и свободу Родины в боях под Москвой в 1941-м году и тем, кто боролся с международным терроризмом на Северном Кавказе в 1990-2000 годах.

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«Собравшиеся почтили память соотечественников, павших во всех войнах и локальных конфликтах, минутой молчания. Затем участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества». Закончилась церемония торжественным маршем военнослужащих Челябинского гарнизона», - рассказал старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

«Каждое время рождает своих героев. Сегодня чествуют тех, для кого чувство долга было и остается главной ценностью и смыслом жизни. В этот памятный день вспоминают всех тех, кто в разное время честно и мужественно выполнил свой воинский и гражданский долг», - отметили в региональном полицейском главке.

Фото: СУ СКР и ГУ МВД России по Челябинской области