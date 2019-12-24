Челябинск отправил Деду Морозу самое длинное в истории России письмо
Общество
Сегодня, 12:50

Дети и пенсионеры из Челябинска написали Деду Морозу самое длинное в истории России письмо, превышающее 112 с половиной метров. Послание отправилось в резиденцию главного зимнего волшебника в Великом Устюге Почтой России.

Авторами коллективного послания, поражающего своими масштабами, стали жители нового микрорайона «Ньютон» - около трехсот человек, среди которых и малыши младше года, и пожилые люди, разменявшие девятый десяток.

85-летняя участница акции «Самое длинное письмо Деду Морозу», проводившейся в ЖК «Ньютон», Тамара Андронова рассказала, что в своем обращении к волшебнику загадала желание, чтобы все дети Земли, их родители, бабушки и дедушки были здоровы и счастливы.

Как сообщает пресс-служба УФПС России по Челябинской области, в новогодней акции приняли участие все жители микрорайона «Ньютон». К нам присоединились детские сады, образовательный центр, филиал дворца пионеров и школьников. 

Интересно, что до настоящего момента самое длинное письмо, которое получал российский Дед Мороз, равнялось 15-ти метрам. Его прислали школьники из Амурской области.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 10:56
Желания юных южноуральцев сбываются
Общество
Вчера, 17:43
Наталья Котова пообещала челябинцам продолжить курс на изменения в новом году
Общество
Вчера, 17:21
Мировые блюда в Новый год от «Союзпищепрома»
Общество
Вчера, 16:03
Текслер раскрыл семейные секреты
Вчера, 17:01
В Челябинске презентовали уникального красавца
Вчера, 16:26
В Челябинске снегопад и припаркованные автомобили едва не привели к мусорному коллапсу
Вчера, 16:03
Текслер раскрыл семейные секреты
Вчера, 15:59
Школьникам Златоуста ГУФСИН показал навыки разгона демонстраций
Вчера, 14:43
Прокуратура потребовала от Котовой осветить дорогу к школе в Чурилово
Вчера, 13:32
Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников
Вчера, 13:27
Челябинск почтит память погибших при взрыве в Магнитогорске
Вчера, 12:36
В Челябинске прошла премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Вчера, 11:37
Одаренные дети создали в резиденции челябинского губернатора арт-объект
Вчера, 11:06
Огнеборцы провели для школьников Снежинска «Елку безопасности»
Происшествия
Сегодня, 11:03
Генпрокурор Чайка запретил «кошмарить» южноуральских бизнесменов
Интервью
Сегодня, 12:58
Время новых направлений
Олег Дубровин: «Год прошел продуктивно, но всегда хочется добиться большего»
Новости
Сегодня, 11:12
Спорт
Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жительница Усть-Катава с третьего раза убила сожителя
Сегодня, 10:01
Культура
Солист Челябинского оперного театра дал мастер-класс школьникам
Вчера, 17:29
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
Вчера, 16:51
Происшествия
Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение
Материалы рубрики
Вчера, 17:29
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
Вчера, 13:32
Общество
Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников
Вчера, 13:27
Общество
Челябинск почтит память погибших при взрыве в Магнитогорске
20.12.19 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
20.12.19 12:11
Общество
Жена магнитогорца, чья семья погибла при взрыве в Магнитогорске, не умерла
Теги
Новый год
Челябинск
Почта России
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика