Челябинск отправил Деду Морозу самое длинное в истории России письмо

Дети и пенсионеры из Челябинска написали Деду Морозу самое длинное в истории России письмо, превышающее 112 с половиной метров. Послание отправилось в резиденцию главного зимнего волшебника в Великом Устюге Почтой России.

Авторами коллективного послания, поражающего своими масштабами, стали жители нового микрорайона «Ньютон» - около трехсот человек, среди которых и малыши младше года, и пожилые люди, разменявшие девятый десяток.

85-летняя участница акции «Самое длинное письмо Деду Морозу», проводившейся в ЖК «Ньютон», Тамара Андронова рассказала, что в своем обращении к волшебнику загадала желание, чтобы все дети Земли, их родители, бабушки и дедушки были здоровы и счастливы.

Как сообщает пресс-служба УФПС России по Челябинской области, в новогодней акции приняли участие все жители микрорайона «Ньютон». К нам присоединились детские сады, образовательный центр, филиал дворца пионеров и школьников.

Интересно, что до настоящего момента самое длинное письмо, которое получал российский Дед Мороз, равнялось 15-ти метрам. Его прислали школьники из Амурской области.