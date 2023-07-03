Челябинск продолжает свой дорожный рывок

Челябинск продолжает воплощать в жизнь амбициозный проект «Дорожный рывок», о промежуточных итогах которого сегодня, третьего июля, рассказал председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Он напомнил, что в настоящее время южноуральская столица совершает дорожный рывок на 19 объектах. Условия контрактов подрядчики выполняют, из графиков не выбиваются.

На улице Рождественского (ремонт ведется на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги») завершено устройство покрытия проезжей части. На этой неделе подрядной организации предстоит нанести дорожную разметку. Отметим, ремонт улицы Рождественского, которая связывает Ленинский район с центральной частью города и очень важна для Челябинска, ведется с опережением графика.

«По улице Бейвеля приступаем к устройству верхнего слоя покрытия, построенный участок дороги готовим к открытию движения», - отметил Николай Кожевников.

Напомним, дорогу по улице Бейвеля строят на участке от улицы Салавата Юлаева до Комсомольского проспекта – также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это крупнейшая магистраль микрорайона «Парковый». Работы по строительству дороги на Бейвеля были начаты в 2022 году.

Также Николай Кожевников напомнил жителям южноуральской столицы о значительном затруднении движения на Свердловском проспекте, где на участке между улицами Калинина и Работниц ведется ремонт тепловых сетей, и об ограничении движения по улицам Шоссе Металлургов, проспект Победы и Цвиллинга, где ремонтируют трамвайные пути.

Председатель КДХ Челябинска попросил автомобилистов учитывать вводимые на дорогах ограничения и относиться к ним с пониманием.