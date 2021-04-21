Челябинская область готовится к посевной

В Челябинской области начались первые работы по задержанию влаги в полях. Это первостепенная задача аграриев Южного Урала в наступившем полевом сезоне.

Боронование, прикатывание пашни — эти агротехнические операции особенно важны сейчас, в условиях минимального запаса влаги, который сформировался ещё с прошлой осени, несмотря на все выпавшие осадки. О важности влагосбережения напомнил аграриям на очередном селекторном совещании в областном минсельхозе министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Ставя задачи на предстоящий период, министр назвал объём производства растениеводческой продукции, которую должны вырастить аграрии в текущем году: не менее 1,8 миллиона тонн зерна, 100 тысяч тонн картофеля, 35 тысяч тонн овощей открытого грунта. Эти цифры предусмотрены соглашением с федеральным министерством сельского хозяйства, от них зависит объём государственной поддержки из федерального бюджета. Для отрасли животноводства предстоит заготовить грубые и сочные корма — в расчёте на одну условную голову скота не менее 31 центнера кормовых единиц плюс страховой запас кормов на случай чрезвычайной ситуации.

Несмотря на то, что зимой выпало много снега, запасов влажности в метровом слое почвы мало, потому что из-за сильного промерзания земля не смогла впитать в себя максимум талых вод. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Александра Завалищина, сейчас нужно внимательно отслеживать температуру на поверхности пашни, и, как только земля созреет, достаточно прогреется, — сеять ранние сельхозкультуры, чтобы использовать ту влагу, которая сохранилась. По сравнению с прошлыми годами, нынешний апрель тоже не радует дождями аграриев. За первые две декады месяца осадков выпало, в зависимости от территории, всего от 2 до 28 процентов от нормы, в то время как раньше их в апреле было в разы больше.

«На полях нет озёр, нет ручьёв, лога стоят сухие, даже в лесах, в кюветах нет ничего. По состоянию на 20 апреля аграрии уже закрыли влагу на площади почти 30 тысяч гектаров, но это всего 2 процента от запланированного, поэтому нужно ускорять работы, это необходимо для дружных всходов. Как только земля созреет, нужно сеять. В наших силах, с учётом модернизации, технического перевооружения, посеять зерновые до 1 июня, даже если начинать сев 5 — 10 мая», — сказал первый замминистра.

Сейчас весенние полевые работы уже начались, рассказывает Александр Завалищин: производится боронование многолетних трав, вносятся минеральные удобрения, протравливаются семена под яровой сев, начался посев капусты на рассаду. Потребность в семенах у аграриев практически закрыта: из необходимых 258 тысяч тонн в целом по области есть 255 тысяч тонн. В рамках сортообновления приобретено 6 тысяч тонн элитных семян и 1700 тонн семян высших репродукций. Из имеющихся семян проверено в лабораториях Россельхозцентра 66%, большинство семян соответствуют посевным требованиям.