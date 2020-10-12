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Челябинская область наращивает коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 14:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области наращивают коечный фонд под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 и пневмоний, которые она вызывает.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства здравоохранения области Марина Сергеева, в Челябинской области, действительно, наблюдается сезонный прогнозируемый рост заболеваний гриппом и ОРВИ. Также в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции принято решение постепенно наращивать коечный фонд по региону и переоборудовать корпуса под приём профильных пациентов.

На сегодня госпитальные базы развернуты в Челябинске в 10 медицинских учреждениях: областная клиническая больница № 2, областная клиническая больница № 3, горбольницы №2, №5, №8, №9 и №11, а также противотуберкулезный диспансер, областной госпиталь для ветеранов войн, и областной перинатальный центр.

В Магнитогорске развернули четыре базы: горбольница №1 им. Дробышева, горбольница №2, Центр охраны материнства и детства, а также горбольница №3 (ставят дополнительный КТ и терапевтическое отделение пойдет под госпитализацию пациентов).

На территории области госпитальные базы функционируют еще в 12 городах и районных центрах: Аша (горбольница), Верхнеуральск (районная больница (для обслуживания района и окрестностей), село Еткуль (районная больница), Златоуст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная больница, будет также принимать пациентов Чесмы и Локомотивного), Касли (районная больница), Копейск (горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на базе городского роддома, на 100 мест), Миасс (горбольница), Сатка (районная больница) и Чебаркуль (областная больница).

Госпитальные базы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, новым техническим оборудованием, а также медицинскими работниками обученными и готовыми к приёму пациентов с различным течением заболевания

В министерстве подчеркивают, ввод новых госпитальных баз не отразится на оказание плановой помощи пациентам. «Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объёме. Более того, теперь жителей данных муниципалитетов не придётся отправлять в другие больницы. Лечение будет проходить на местах, не теряя времени на перемаршрутизацию. А при диагнозе «коронавирус» важно быстро и своевременно оказать помощь и далее наблюдать за пациентом иногда до трех месяцев, уже после выписки», - поясняют в ведомстве.

Всего в Челябинской области планируется развернуть около пяти тысяч коек для лечения пациентов с пневмонией и пациентов с COVID-19.

«На данный момент ситуация с заболеваемостью находится под контролем, коек хватает. Если понадобится – увеличим мощности, - заверили в министерстве здравоохранения области. - Необходимо заранее быть готовыми к различному развитию событий и приему пациентов, особенно в период сезонных респираторных инфекций».

Марина Сергеева также подчеркнула, что минздрав следит за ситуацией как в России, соседних регионах, так и в Челябинской области, в каждом муниципалитете. Комиссии министерства постоянно выезжают в медучреждения, которые обеспечиваются всеми техническими и материальными возможностями для лечения больных с различными диагнозами.

Ежедневно проходит областное совещание в режиме ВКС со всеми главными врачами медицинских организаций Челябинской области, в том числе госпитальными, базами по долечиванию и реабилитации пациентов, где речь идёт о поступлениях, выписке, переводах и тотальном контроле по всем показаниям.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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