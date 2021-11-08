Челябинская область наращивает темпы отправки призывников в части российской армии.

Как сообщили в военном комиссариате региона, по состоянию на первое ноября (всю прошлую неделю областной сборный пункт отправки не проводил в связи с введенным режимом нерабочих дней), на Южном Урале призвано около тысячи 700 человек (это 53 процента от плана). Отправлено в войска свыше 450-ти ребят, что составляет 15 процентов от установленного задания.

В осеннюю призывную кампанию южноуральских призывников направляют во все военные округа России: Центральный, Западный, Южный и Восточный.

«Отправки идут по нарастающей, в соответствии с планом», - отметили в военкомате Челябинской области, напомнив, что государственное задание по призыву на осень текущего года для региона составляет около трех тысяч человек.

Как ранее заявлял военком Челябинской области Андрей Максуров, главной задачей осеннего призыва, как и весной-летом текущего года, является недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории призывных пунктов и на сборном пункте региона, находящемся под Копейском.

С этой целью призывные пункты и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Помещения проветриваются и обеззараживаются в усиленном режиме.

Напомним, с подлежащими призыву на военную службу жителями региона работают 49 призывных комиссий: 48-ми - муниципальных образований и областной. Все они открылись первого октября, в первый день кампании, которая завершится 31-го декабря.

В Челябинске все призывные комиссии с поставленными задачами справляются (речь об этом шла сегодня, восьмого ноября, на аппаратном совещании в городской администрации). Лучшие показатели демонстрируют призывные комиссии Советского и Тракторозаводского районов.