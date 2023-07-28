Челябинская область представит свои достижения на международной выставке-форуме «Россия»

Грандиозная по своему масштабу выставка откроется на ВДНХ четвертого ноября и расскажет о жизни 89 регионов России, дружественных стран и отдельных ведомств. Концепция стенда Челябинской области получила высокую оценку оргкомитета выставки.

Региону есть, о чем рассказать: построены инфекционный госпиталь, терминал внутренних линий аэропорта Челябинск им. И. Курчатова, региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, появились современные общественные пространства в разных городах области, созданы государственный симфонический оркестр и детская филармония, образован национальный парк «Зигальга», запущен новый завод по производству троллейбусов и электробусов.

Несколько крупных проектов воплощаются в настоящее время: межвузовский кампус, две спортивные арены в Челябинске, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, туристическая инфраструктура на реке Ай, озере Тургояк, в музее-заповеднике «Аркаим» и многое другое.

«Наш регион известен как индустриальный. Традиционно мы являемся лидерами в промышленности, сельском хозяйстве, IT-секторе. Но мы хотим показать Челябинскую область как территорию, где есть все возможности для работы, учебы, творчества, воспитания детей, отдыха», - рассказал заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Точек притяжения посетителей на стенде будет несколько: центральная интерактивная фотозона, которая знакомит с достопримечательностями региона, тач-панель «У папы на работе», которая расскажет о промышленных маршрутах, настольный хоккей (дерби между «Трактором» и «Металлургом»), природный уголок с мягкой зоной в виде камней с Большой Каменной реки. Для самых маленьких запланирована игра-лабиринт с космонавтом и настоящим осколком метеорита. Крупные инвестиционные проекты будут показаны в миниатюре на гранд-макете.

Участие региона в работе выставки не ограничивается только стендом. На улице будет установлен арктический автобус (разработка автозавода «Урал»), который превратится в мобильный кинотеатр. Там можно будет посмотреть видео о регионе, в том числе фильмы уральских режиссеров с тифлопереводом (проект «Незримое кино»).

На ярмарке представят изделия южноуральских мастеров – златоустовскую гравюру и украшенное клинковое оружие, каслинское чугунное литье, изделия и украшения из самоцветов.

Кроме того, запланирована обширная событийная программа с мастер-классами по традиционным ремеслам, встречами с известными южноуральцами, дегустацией уральской кухни, концертами. 22 ноября на выставке проведут День Челябинской области, а 17 января 2024 года совместно со Свердловской областью будет отпраздновано 90-летие обоих регионов.