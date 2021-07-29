Челябинская область продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 335 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 331 случай, прирост – 0,6%). Ранее максимум суточного числа регистрируемых случаев ковида был отмечен 26 декабря 2020 года – 316.

С начала пандемии лабораторно подтверждено 74 тысячи 284 случая коронавируса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 253 пациента, переболевший ковидом (днем ранее – 241). С начала пандемии 65 тысяч 589 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина их смерти - ковидная пневмония. Днем ранее умерло 16 пациентов.

С начала пандемии скончались три тысячи 374 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 116 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 258 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 279 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 211 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.