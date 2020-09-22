Челябинская область закрепила свои границы со Свердловской областью

Челябинская область закрепила свои границы с еще одним сопредельным субъектом Российской Федерации – со Свердловской областью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве имущества Челябинской области, сведения о границе между Челябинской и Свердловской областями протяженностью около 352 километров были внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) 11 сентября 2020 года.

Работы по описанию границ между Челябинской и Свердловской областями проводила чебоксарское ООО «Земля», ставшее победителем открытого конкурса.

Как уточнили в минимущества, в ходе выполнения работ устранены пересечения границ субъектов с границами 18 участков со стороны Челябинской области и 11 участков со стороны Свердловской области.

Были приведены в соответствие с Указом президента РФ и границы ЗАТО Снежинск. Ранее это закрытое территориальное образование располагалось в границах двух субъектов, теперь только на территории Челябинской области.

Работы по внесению сведений о границе между Челябинской областью и смежными с ней субъектами Российской Федерации будут продолжены.

Напомним, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от 8 января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года.

Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.

В октябре 2018 года Челябинская область официально закрепила границы с Оренбургской областью – главы субъектов подписали соответствующий документ. В ноябре 2018 года были узаконены границы с Курганской областью.

В 2020 году определены границы со Свердловской область. В настоящее время ведутся землеустроительные работы по описанию границ с Республикой Башкортостан.