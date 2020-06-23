Челябинская область запасется экспресс-тестами на ковид

Челябинская область закупит за бюджетные средства экспресс-тесты на наличие антител к возбудителю коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов

По словам главы минздрава, экспресс-тесты хорошо себя зарекомендовали. «Они хороши тем, что при поступлении в больницу можно быстро провести тест и понять, переболел человек или нет, болен ли в данный момент», - пояснил министр.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу работают по принципу глюкометра. Для проведения исследования необходима лишь капля крови. Результат анализа можно получить уже через 15-20 минут и откорректировать дальнейшую маршрутизацию пациента.

Тесты показывают сам факт наличия антител к коронавирусу. В дальнейшем понадобятся дополнительные исследования для определения количества и скорости увеличения их концентрации.

Минздрав направил запрос в областное правительство на закупку экспресс-тестов. Принято решение выделить средства из регионального бюджета на приобретение тестов на ковид с запасом на 2-3 месяца.