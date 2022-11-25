Челябинская школьная столовая вошла в десятку лучших по России

Челябинск стал призером Всероссийского конкурса школьных столовых. От лица города выступала команда сотрудников Образовательного центра №2 и «Уральского комбината питания».

Они дошли до суперфинала, состоявшегося вчера, 24 ноября, в Москве, победив предварительно в финале и полуфинале в Уфе и на областном уровне. Итог – третье место по России в номинации «Лучшая столовая города-миллионника – 2022».

Более 400 конкурсантов из 75 регионов страны оспаривали первенство. Чтобы попасть в десятку лучших школьных столовых России, челябинской команде пришлось достойно представить выставку тематических столов «Школьное питание 3.0», пройти соревнование поваров «Кулинарный бал» и квест-практикум «Безопасный пищеблок», не ошибиться на блиц-турнире «Три вопроса родителей организаторам питания в школе».

Жюри этого конкурса оценивало профессионализм поваров, знания санитарных норм и умение взаимодействовать с родительской общественностью.