29.10.2022
Челябинка передала на теплые пояса для военных шесть килограммов шерсти
29.10.2022
Житель Майкопа собирал деньги на лечение несуществующей болезни
29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
29.10.2022
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
Челябинске общественники в суде будут защищаться от уплотнительной застройки
Расстояние между некоторыми зданиями грозит стать меньше допустимого нормами
14.09.2022
Власти рапортуют о фрезеровке покрытия на расширяемом участке Худякова, защитники леса заявляют о варварской расправе над деревьями
03.04.2018
На пикет в защиту Олега Строгонова собралось около 300 человек
02.04.2018
Челябинцы, возмущенные увольнением директора спортшколы «Конас», соберут подписи за отставку главы упрспорта
Специальная военная операция показала: сила – в правде и единстве России
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022