Челябинске общественники в суде будут защищаться от уплотнительной застройки

Строительству девятиэтажного здания возле Челябинского института культуры пытается помешать инициативная группа жильцов. Активисты обратились с исковым заявлением в Советский районный суд на бездействие администрации города.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» истцы Елена Кондрашихина и Наталья Лой, поводом послужило нежелание чиновников услышать настойчивые возражения жителей района, возмущенных планами уплотнить и без того плотно застроенный участок. Он находится на пересечении улиц Орджоникидзе, Свободы, Плеханова и Цвиллинга.

Если проект реализуют, то, как утверждают в исковом заявлении общественники, расстояние между некоторыми зданиями грозит стать меньше допустимого нормами. Это обстоятельство, как и другие возражения, жители района предоставляли в письменном виде комиссии в ходе публичных слушаний по проекту.

Однако ответа от комиссии так и не последовало, в то же время своим ходом идет подготовка к возведению девятиэтажки с офисными и лабораторными помещениями и паркингом на сто машиномест.

Теперь суду предстоит оценить, есть ли со стороны администрации Челябинска злонамеренное бездействие и обязана ли она совершить, как просят истцы, определенные шаги в интересах проживающих в этом микрорайоне людей, не согласных с решением властей об уплотнительной застройке.