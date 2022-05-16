Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»

В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный».

Как рассказал в понедельник, 16-го мая, на аппаратном совещании в городской администрации глава Металлургического района Сергей Кочетков, с соответствующей просьбой к нему обратились челябинские афганцы.

«И вот все вместе мы решили привести ограждение в соответствие с требованиями архитектуры», - сообщил Сергей Кочетков.

Напомним, в «Юбилейном» установлен памятник «Солдатам необъявленной войны», и по этой причине уже второе десятилетие подряд сквер является местом притяжения и ветеранов войны в Афганистане, и других воинов-интернационалистов, участвовавших в боевых действиях за пределами Родины, - не только из Металлургического района, а из всего Челябинска (напомним, в 2019-м году «Юбилейный» благоустраивали по федеральной программе «Формирование современной городской среды»).

На сегодняшней «аппаратке» Сергей Кочетков сообщил также, что в настоящее время готовится аукционная документация на установку в Металлургическом районе трехсот урн, дополнительных форм на детской площадке в поселке Першино и на установку соответствующего архитектурным требованиям ограждения, а также урн и скамей в сквере «Юбилейный».