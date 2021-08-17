Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи Афганистану

США поддержат афганских беженцев. Документ о выделении 500 миллионов долларов на эти цели был подписан американским лидером Джоном Байденом. Текст меморандума был обнародован на портале Белого дома.

Средства будут направлены на решение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются риску из-за ситуации по захвату власти в Афганистане представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан». Деньги получат и те афганцы, которые подали заявления на получение иммиграционных виз.

Между тем Джо Байден официально заявил, что готов к критике действий по выводу войск США в Афганистане. Американский президент сообщил, что он уверен в правильности своего решения, а его помощники следили за развитием ситуации в стране, пишет RT.

Однако в Европарламенте опасаются утраты влияния США и усиления роли России и Китая в Афганистане. Как утверждается в сообщении на портале Европарламента, депутаты призвали Европейский Союз разработать новую стратегию в Афганистане. Они считают, что конструктивную роль в сложившихся афганских политических реалиях должны сыграть Иран, Пакистан и Индия.

Напомним, что 15 августа боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» установили свой контроль над всей территорией Афганистана. В ближайшее время они определят новую форму правления и создадут свое правительство. Действующий президент страны Ашраф Гани покинул пост и страну в этот же день, сбежав с супругой в Таджикистан.

Сложная ситуация сложилась в международном аэропорту Кабула, который прекратил выполнение гражданских и коммерческих рейсов из-за столпотворения, давки и большого количества людей, вышедших на взлетно-посадочную полосу с целью покинуть страну.

Российская сторона осторожно комментирует происходящее, заверяя, что власти действуют пока по плану «А», но на случай непредвиденных обстоятельств имеют запасной план действий.