Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны

В Челябинске подрядчик, который занимается устройством новых остановочных комплексов на улице Цвиллинга, бросать старые не собирается. На их месте вдоль трамвайных путей оборудуют «прогулочные» зоны. Теперь тот, кто не знает, где погулять в Челябинске, сможет это сделать, бодро шагая по свежеуложенной тротуарной плитке вдоль трамвайных путей.

Абсурдными идеями челябинских дорожников горожан уже не удивить. Они уже смирились с появлением новой трамвайной остановки на пересечении улиц Тимирязева и Цвиллинга. А она там явно не нужна - от становки на площади Революции до новой остановки и ста метров нет. Смирились жители города и с тем, что под эгидой благоустройства остановочных комплексов сократилась ширина проезжей части и теперь там постоянные пробки,.Но последнее ноу-хау челябинских дорожников достойно Шнобелевской премии (она основана в 2003 году, выдается за выдающиеся достижения в области невежества и глупости).

В Челябинске чиновники претендуют на Шнобелевскую премию Поделиться

Остановка «Стадион Локомотив». Здесь подрядчик ООО «УралДорСтрой» в рамках заключенного с комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска муниципального контракта на ремонт остановок на улице Цвиллинга установил новый остановочный комплекс (длиной как железнодорожный перрон и шириной, как вся проезжая часть). Но и старую остановку он бросать не собирается. Там полным ходом идут работы, уже установлены новые бордюры и уложена тротуарная плитка. Горожане недоумевают, а зачем это? Что творится в головах чиновников?

«Мы думали, что ту территорию, которую занимала прежняя остановка, отдадут автомобилистам. Это было бы логично. Это еще одна полоса движения, ее могли занимать машины, которые на перекрестке поворачивают налево. Снизилась бы нагрузка на проезжую часть. А дорожники, наоборот, облагораживают эту территорию», - возмущаются жители.

К слову, старая остановка имеет длину тоже около ста метров и в ширину метра полтора. Представитель подрядчика объяснил – здесь будет прогулочная зона.

«Новая остановка за перекрестком после светофора, а перед перекрестком – старая. Здесь будет прогулочная зона», - сообщил представитель подрядчика.

Вопрос к челябинским чиновникам: Вы смеетесь или издеваетесь? Прогулочная пешеходная зона вдоль трамвайных путей?

«Это прикрывающий островок безопасности от машин. Предусмотрено проектом», - сказали в администрации Челябинска.

Кстати, подобные прогулочные зоны вдоль трамвайных путей уже появились и на против парка Пушкина.

Стоит задуматься, а куда уходят бюджетные - а это значит наши с вами, челябинцы, - деньги. Стоимость реконструкции остановок по улице Цвиллинга – 58 миллионов рублей. Это на бумаге. А сколько в реальности стоит эта реконструкция с учетом никому не нужных «прогулочных зон»? Чьи доходы спрятаны за этими цифрами? Кто додумался и согласовал появление таких зон вдоль трамвайных путей? Вряд ли чиновники смогут ответить на эти вопросы. А вы, челябинцы, не упустите шанс погулять вдоль трамвайных путей под грохот трамваев и шум машин, если, конечно, захотите участвовать в этом театре абсурда….