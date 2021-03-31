Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь

В Ленинском районе Челябинска после жалоб жителей отремонтировали проезжую часть для автомобилей. Подрядная организация «залатала» ямы, сделав поверх насыпь.

Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска, жалобы от жителей Ленинского района поступали на проезжую часть на улице Агалакова от компенсатора до улицы Гранитной.

«Подрядная организация отреагировала и вчера провела работы по профилированию проезжей части с добавлением нового материала. Обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта», - отчитались о проделанной работе в Комитете дорожного хозяйства.

Фото: телеграм-канал «Челябинский дорожник»