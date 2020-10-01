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Челябинские ливневки готовят к приему осадков

Общество
Сегодня, 16:47
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Челябинские ливневки, находящиеся в оперативном управлении МБУ «Эвис», продолжают готовить к приему осадков.

За прошедшие сутки была произведена очистка дождевой канализации на проспекте Ленина: промыт коллектор, оказавшийся загрязненным на 15 процентов, очищены от ила, грязи и листвы дождеприемные решетки.

В течение недели в южноуральской столице было отремонтировано либо заменено 788 дождеприемных решеток и колодцев ливневой канализации, около 80-ти решеток и колодцев - очищено.

Все мероприятия по содержанию и ремонту централизованной системы ливневой канализации проводятся в Челябинске соответствии с графиком, заявили в пресс-службе городской мэрии.

Мониторинг сетей в разных районах Челябинска ведется на регулярной основе, как и работы по прочистке, ремонту, замене элементов системы дождевой канализации.

Диспетчеры принимают обращения граждан в круглосуточном режиме. Городские власти напоминают, что оставить заявку можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы МБУ «ЭВИС»: 727-46-26.

Заявки отрабатываются строго в рамках компетенции муниципального предприятия, то есть если касаются состояния ливневок на челябинских автодорогах.

Внутриквартальные пространства, частный сектор, промышленные и иные территории в зону ответственности МБУ «ЭВИС» не входят.

 

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