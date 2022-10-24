Челябинские мастерицы взялись ... за армейские маскировочные сети

Не только носки и футболки - уже и камуфляжные сети мастерят своими руками челябинские рукодельницы для бойцов СВО на Украине. Более 40 женщин вызвались осваивать это новое для них искусство, все они из волонтерского движения «ZOV Челябинск».

«Все возможности купить армейские маскировочные сети я уже отработала, - рассказывает руководитель движения Надежда Солдатенкова.- Есть необходимость делать их самим под заказ. Закупаем материалы, основу - сетку обычную хозяйственную и доделываем. Клич бросили недавно в своем телеграм-канале, но уже около сорока человек добровольцев объединились для этой цели, нашли видео-уроки по изготовлению сетей и учатся. Я очень горжусь нашими людьми! Народ невероятно крутой у нас в Челябинске».

Из рук волонтеров выходит в конечном итоге маскировочная сеть под определенный ландшафт и погодные условия.

Помимо этого, в сообществе собирают для отправки в зону боевых действий термосы, инструменты для ремонта и всякий раз - непременно вкусняшки и письма для бойцов.

Сообщество «ZOV Челябинск» насчитывает почти две тысячи участников, которые делают закупки и объединяются для изготовления нужных для бойцов вещей.