Благородные челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам.

Сначала все думали, что в ловушку, а именно в вентиляционную шахту между четвертым и пятым этажами жилого дома на улице Ворошилова, угодила одна пернатая, но, как оказалось, крылатых страдалиц было две.

О случившемся жильцы сообщили 19 июня в ЕДДС. Челябинцы рассказали, что вытащить ворону-пленницу через вентиляционное отверстие в квартире невозможно.

Чтобы помочь птице, спасатели Челябинской городской службы спасения поднялись на крышу. Тут их ждал сюрприз: выяснилось, что в вентиляционную шахту попали сразу две вороны. К счастью, история их спасения закончилась благополучно – обе пернатые обрели свободу. Судя по всем, страху они натерпелись изрядно.