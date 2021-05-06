Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны

В субботу, восьмого мая, в Челябинске состоится народный благотворительный проект «Огни Победы», приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Этот проект является первым и единственным в России. В первые его запустили в 2020 году, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции Парад Победы был отменен. Тогда Вечный огонь с подарками привозили лично к ветеранам.

В 2021 году организаторам народного благотворительного проекта «Огни Победы» помогут студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Мероприятие предполагает зажжение от Вечного огня на улице Кирова лампадки с последующей передачей ее ветеранам Великой Отечественной войны, так как они не смогут быть девятого мая на параде и у Вечного огня», - сообщили в отделе по связям с общественностью ЮУрГГПУ.

Волонтеры разнесут частицы «Огня Победы» тем ветеранам, которые не смогут побывать на празднике.

Добавим, в Челябинске для ветеранов и тружеников тыла также проводят «Парады у дворов». На празднике участникам ВОВ вручили цветы и продуктовые наборы.

Фото предоставлено пресс-службой ЮУГГПУ