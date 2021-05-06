В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

В Челябинске для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла уже второй год подряд проводят Парады у домов. Данная акция началась с прошлого года, тогда парад был перенесён, и многие ветераны из-за пандемии не смогли его посетить.

В этом году акцию решили продолжить, ведь большинство ветеранов относятся к маломобильной группе населения. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всё меньше, в прошлом году парад выезжал поздравлять пятерых граждан, в этом – уже троих.

В Металлургическом районе парад проходил для труженицы тыла, старшего прапорщика в отставке Александры Муравьевой. Она работала в военном госпитале в Воронежской области. О тяжёлых временах женщина вспоминает с юмором:

«Когда работала в госпитале, я привыкла командовать солдатами, поэтому и пошла служить, чтобы командовать», – рассказывает Александра Фадеевна.

Уже после войны Александра Муравьева перебралась на Южный Урал и 28 лет своей жизни посвятила службе во внутренних войсках.

Из небольшого квартала пятиэтажек в Металлургическом районе участники парада переместились в самый центр города. Здесь в одной из панелек живёт ветеран Великой Отечественной войны и внутренних войск, полковник в отставке Николай Чигляев. Его 17-летним парнем отправили на фронт, но, не доехав до станции Лида в Белоруссии, эшелон Николая попал под бомбёжку, после которой началось переформирование. Затем Николая Васильевича отправили на курсы офицеров, после этого он ещё 30 лет отдал службе на благо родины.

Жители соседних многоэтажных домов с удивлением смотрели на проходящий парад многие даже не знали, что в их дворе живёт ветеран Великой Отечественной войны:

«Я до сегодняшнего концерта не знала, что в нашем дворе живёт ветеран. Если понадобится какая-то помощь, я могу помогать: могу оказать медицинскую помощь или помочь по хозяйству. Я считаю, такие мероприятия очень важны не только для ветеранов, но и для подрастающего поколения, чтобы они помнили какой подвиг совершили для нас ветераны в годы Великой Отечественной войны, – рассказала жительница соседнего дома Лариса Удалова.

Из центра города участники парада поехали на окраину Ленинского района, чтобы поздравить труженика тыла, старшего прапорщика Ивана Никанорова. Он с 11 лет трудился в тылу, после чего ушёл служить во внутренние войска, охранял особо важные государственные объекты.

Данное мероприятие организовала Росгвардия. Для ветеранов прозвучали военные марши от духового оркестра территориального управления и известные песни от группы «БМД», и даже специально для них устроили небольшой парадный марш, в котором участвовал взвод бойцов 23 Отряда специального назначения Уральского округа Росгвардии. После парада ветеранам вручили цветы и продуктовые наборы.