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Челябинские власти объявили о старте третьего этапа опрессовок

Общество
Сегодня, 15:02
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске завтра, 23-го июня, начинается третий этап опрессовок, который продлится до седьмого июля.

Об этом сегодня, 22-го июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, отметивший, что вернуть горячую воду лечебным учреждениям городские службы постараются в самые короткие сроки.

На третьем этапе под отключение горячего водоснабжения попадают 298 многоквартирных жилых домов, 361 частный дом, 25 детских садов, 21 образовательное и девять лечебных учреждений. 

Также в июле по отдельному графику будут проводиться работы на локальных котельных с отключением горячего водоснабжения.

"В случае, если у вас не появилась горячая вода, необходимо обращаться в АО "УСТЭК-Челябинск" по телефону: 8 (351) 246-72-73 либо в свою управляющую организацию, контакты которой указаны на квитанциях", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, первый этап проведения гидравлических испытаний (включая локальные источники теплоснабжения) начался в столице Южного Урала 19-го мая и продлился до второго июня. Второй этап стартовал третьего июня и завершился 17-го числа.

Ряд челябинских домов оказался не подключен к горячей воде после проведения опрессовок. Проблемы возникали и на первом этапе гидравлических испытаний, и на втором. Информация об этом размещена на сайте АО "УСТЭК-Челябинск".

Так, например, на первом этапе шесть районов города прошли испытания в указанные сроки, в отстающих оказался Металлургический район. Здесь по инициативе МУП «ЧКТС» - организации, эксплуатирующей тепловые сети на ЧМЗ, - первый этап опрессовок продлили до 16-го июня. Причиной тому стали изношенность сетей, отсутствие технической возможности приема теплоносителя, многочисленные повреждения.

"Кроме того, первый этап выявил неготовность части многоквартирных жилых домов Металлургического района к плановой проверке. Не все управляющие организации выполнили регламентные работы по подготовке к гидравлическим испытаниям", - сообщили в АО "УСТЭК-Челябинск".

К слову, задолженность за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение на первое июня текущего года составила в Челябинске два миллиарда 307 миллионов рублей (81,7 процента, или один миллиард 886 миллионов рублей, - это долги населения). 

Сумма задолженности перед АО "УСТЭК-Челябинск" почти вдвое превышает стоимость ремонтной кампании 2020-го года. 

Общая собираемость платежей по сравнению с периодом до карантина уменьшилась на 32 процента.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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