Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумины

В Челябинске с целью повышения транспортной доступности улицы Петра Сумина в микрорайоне «Парковый 2» автобусы маршрута №9 «Мамина – Петра Столыпина» изменят схему движения.

С 25-го августа девятые автобусы будут ходить по следующему маршруту: Петра Столыпина - Новоградский проспект - Петра Сумина - Татищева, а также через Ленинградский мост.

В остальном движение - без изменений, сообщается сегодня, 23-го августа, в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».