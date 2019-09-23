Челябинские власти продолжат создавать для общественного транспорта комфортные условия
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:44
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти намерены продолжать работу над созданием комфортных условий для движения общественного транспорта.

Одним из них является наличие выделенных полос, которые появились к середине сентября на участках улиц Северокрымская, Энгельса и Труда.

«Для того чтобы полосы доказали свою эффективность, нужно, чтобы общественного транспорта было достаточно. Поэтому в первую очередь выделенные полосы появились там, где проходит 64-й автобусный маршрут, на котором работают недавно приобретенные новые низкопольные автобусы. В дальнейшем будет происходить насыщение маршрута», - рассказал сегодня, 23-го сентября, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Власти хотят посмотреть, смогут ли эти два фактора - наличие удобных для всех категорий горожан (инвалидов, мам с колясками, пожилых людей) автобусов и организация выделенных полос для них – реально повлиять на рост пассажиропотока и увеличение прибыли.

Владимир Алейников отметил, что автомобилисты, конечно, продолжают выказывать недовольство, ведь раньше они ездили по всем существующим полосам, а сегодня оказались ограничены в движении.

«Мы ежедневно анализируем этот процесс, смотрим, как его можно либо усовершенствовать, либо каким-то образом изменить. У некоторых сегодня появляется видимость, что в одном месте слишком вольготно, в другом все плотно. В ближайшее время должна быть изменена организация дорожного движения на перекрестке Энгельса и Коммуны. Сегодня левый поворот, если мы едем от Труда вверх по Энгельса, достаточно востребован. Поэтому там на сегодняшний день смоделирован процесс установки стрелки поворота левой полосы. Мы думаем, что это положительно скажется на плотности транспортного потока. В общем, мы занимаемся данной темой, анализируем ее, будем и в дальнейшем наблюдать за ней очень пристально», - подчеркнул Владимир Алейников.

По его словам, на участках, где организованы выделенные полосы для общественного транспорта, пока нет видеокамер. Не очень жестко контролирует автомобилистов и ГИБДД – водителям легкового транспорта дали «отсрочку» специально, для того чтобы они привыкали к новым знакам и разметке.

С этой недели, заявил Алейников, Госавтоинспекция начинает более строгий контроль за поведением автомобилистов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», решение оборудовать спецполосы для общественного транспорта приняла челябинская администрация, согласовав свою инициативу с городской ГИБДД.

По мнению городских властей, появление таких полос сделает автобусы более доступным и популярным среди горожан видом транспорта, а также будет способствовать снижению числа дорожных аварий с участием гигантов на колесах и, соответственно, повышению безопасности пассажирских перевозок.

Специальная разметка с буквой «А» появится также на Комсомольском и Свердловском проспектах, проспекте Ленина и улице Воровского. Всего участков с выделенными полосам в Челябинске будет семь.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Дороги
Общество
Сегодня, 13:53
Нижегородцы реализовали дорожный нацпроект в Челябинске на 73 процента
Общество
Сегодня, 12:59
Наталья Котова потребовала прекратить в Челябинске преждевременное фрезерование дорог
Общество
20.09.19 15:05
Дорожники продолжают бороться с последствиями ураганного ветра
Общество
19.09.19 11:40
С проспекта Ленина в Челябинске уберут невзрачные серые ограждения
Сегодня, 14:25
Южноуральцы используют маткапитал на дошкольное образование
Сегодня, 13:53
Нижегородцы реализовали дорожный нацпроект в Челябинске на 73 процента
Сегодня, 12:59
Наталья Котова потребовала прекратить в Челябинске преждевременное фрезерование дорог
Сегодня, 12:03
В Челябинске благоустройство Театральной площади ведется с большими задержками
Сегодня, 11:56
Котова поручила Алейникову следить за работой новых автобусов
Сегодня, 11:46
Здравствуйте, я ваш участковый!
Сегодня, 09:47
На этой неделе в домах челябинцев начнут включать отопление
20.09.19 20:11
"Союзпищепром" собрал урожай наград выставки достижений и экспортных возможностей
20.09.19 16:33
Алексей Текслер: Играю на гитаре и люблю бардовские песни
20.09.19 15:23
В выходные Советский район Челябинска останется без света
Политика
Сегодня, 15:55
Отставки и назначения
Алексей Текслер продолжает формировать свою команду
Политика
Сегодня, 17:23
Челябинская гордума второго созыва на первом заседании изменит регламент работы и выберет руководство
Новости
Сегодня, 17:26
Спорт
Магнитогорск пробежал «Кросс нации»
Сегодня, 17:12
Происшествия
Пьяные пассажиры из Кургана задержаны в аэропорту Челябинска
Сегодня, 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Сегодня, 15:58
Общество
В Челябинской области проверят системы оповещения населения
Сегодня, 15:30
Общество
Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Сегодня, 15:58
Общество
В Челябинской области проверят системы оповещения населения
Сегодня, 15:30
Общество
Челябинский донор стволовых клеток получил федеральную награду
Сегодня, 14:54
Общество
В Челябинске массовая вакцинация от гриппа
20.09.19 15:23
Общество
В выходные Советский район Челябинска останется без света
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика