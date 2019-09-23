Челябинские власти продолжат создавать для общественного транспорта комфортные условия

Челябинские власти намерены продолжать работу над созданием комфортных условий для движения общественного транспорта.

Одним из них является наличие выделенных полос, которые появились к середине сентября на участках улиц Северокрымская, Энгельса и Труда.

«Для того чтобы полосы доказали свою эффективность, нужно, чтобы общественного транспорта было достаточно. Поэтому в первую очередь выделенные полосы появились там, где проходит 64-й автобусный маршрут, на котором работают недавно приобретенные новые низкопольные автобусы. В дальнейшем будет происходить насыщение маршрута», - рассказал сегодня, 23-го сентября, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Власти хотят посмотреть, смогут ли эти два фактора - наличие удобных для всех категорий горожан (инвалидов, мам с колясками, пожилых людей) автобусов и организация выделенных полос для них – реально повлиять на рост пассажиропотока и увеличение прибыли.

Владимир Алейников отметил, что автомобилисты, конечно, продолжают выказывать недовольство, ведь раньше они ездили по всем существующим полосам, а сегодня оказались ограничены в движении.

«Мы ежедневно анализируем этот процесс, смотрим, как его можно либо усовершенствовать, либо каким-то образом изменить. У некоторых сегодня появляется видимость, что в одном месте слишком вольготно, в другом все плотно. В ближайшее время должна быть изменена организация дорожного движения на перекрестке Энгельса и Коммуны. Сегодня левый поворот, если мы едем от Труда вверх по Энгельса, достаточно востребован. Поэтому там на сегодняшний день смоделирован процесс установки стрелки поворота левой полосы. Мы думаем, что это положительно скажется на плотности транспортного потока. В общем, мы занимаемся данной темой, анализируем ее, будем и в дальнейшем наблюдать за ней очень пристально», - подчеркнул Владимир Алейников.

По его словам, на участках, где организованы выделенные полосы для общественного транспорта, пока нет видеокамер. Не очень жестко контролирует автомобилистов и ГИБДД – водителям легкового транспорта дали «отсрочку» специально, для того чтобы они привыкали к новым знакам и разметке.

С этой недели, заявил Алейников, Госавтоинспекция начинает более строгий контроль за поведением автомобилистов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», решение оборудовать спецполосы для общественного транспорта приняла челябинская администрация, согласовав свою инициативу с городской ГИБДД.

По мнению городских властей, появление таких полос сделает автобусы более доступным и популярным среди горожан видом транспорта, а также будет способствовать снижению числа дорожных аварий с участием гигантов на колесах и, соответственно, повышению безопасности пассажирских перевозок.

Специальная разметка с буквой «А» появится также на Комсомольском и Свердловском проспектах, проспекте Ленина и улице Воровского. Всего участков с выделенными полосам в Челябинске будет семь.