Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка

В Челябинске на состоявшемся десятого августа аукционе реализовано право аренды на три земельных участка, еще один продан в собственность.

Земельный участок с видом разрешенного использования ИЖС на улице Матросова площадью 479 квадратных метров продан по начальной цене 614 тысяч рублей - в связи с тем, что на аукцион заявился только один участник.

Три лота предусматривали заключение договора аренды с фиксированной ежегодной платой на земельные участки с видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство.

По земельному участку по улице Красных Казаков площадью 694 квадратных метра начальная цена лота в виде ежегодной арендной платы в ходе торгов возросла с 66,6 тысячи до 554,6 тысячи рублей.

В шесть раз возросла начальная цена лота - земельного участка площадью 1108 квадратных метров по улице 2-я Ирбитская: со 101,2 тысячи до почти 678,3 тысячи рублей.

Лидером по росту цены продажи стал земельный участок по улице Омской площадью 423 квадратных метра. В ходе торгов ежегодная арендная плата возросла с 40,6 тысячи до 706,2 тысячи рублей.