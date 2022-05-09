Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки сегодня, девятого мая, состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Теплые слова благодарности звучали со сцены в адрес участников Великой Отечественной, в том числе ветеранов и тружеников тыла, находившихся в зале. Это Владимир Александрович Визгалин, Григорий Иванович Ваганов и труженик тыла Людмила Николаевна Журавлёва. Среди зрителей было много военных и сотрудников правоохранительных органов, которые пришли на концерт вместе со своими семьями.

Приглашенной звездой стал Народный артист России Дмитрий Певцов. В концерте также приняли участие Государственный русский народный оркестр «Малахит», Государственный ансамбль танца «Урал», Заслуженный артист России Борис Петров и Хор духовенства Челябинской епархии.

С приветственным словом к зрителям выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Наша страна в 77-й раз празднует День Победы. Большинство участников войны, тружеников тыла, к большому сожалению, уже ушли от нас. Но мы помним их, помним их боевой и трудовой подвиг. На юго-восточных рубежах нашей Родины сегодня сражаются внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны. Время идёт, сменяются поколения, но подвиг победителей будет жить вечно в памяти нашего народа. Сегодня наша страна вновь столкнулась с внешней угрозой. Западу не нравится, что мы отстаиваем свои национальные интересы, защищаем своих соотечественников, не даём переписать историю, укрепляем армию и флот. Чтобы помешать развитию России, наши противники развязывают конфликты у наших границ, но им не удастся свернуть нас с выбранного пути. Мы твердо поддерживаем нашего президента и его стремление обезопасить будущее России. У нас выросло новое поколение победителей, которое готово перехватить Знамя Победы у ветеранов Великой Отечественной войны. Они с мужеством и честью защищают интересы нашей Родины. А наш Урал был и остается опорным краем державы, где создают и производят новые системы вооружения, чтобы никому и никогда не было повадно питать иллюзии о реванше. Особые слова благодарности сегодня звучат в адрес ветеранов. Низкий Вам поклон за нашу жизнь и свободу. С праздником Вас, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!».

Поделиться

Концертная программа состояла из двух частей. В первой знакомые и всеми любимые песни военных лет исполнили южноуральские артисты. Слушая «Журавлей», зрители украдкой вытирали слезы, а танцевальные номера ансамбля «Урал» заставляли их затаить дыхание.

А между номерами молодые артисты, одетые в школьную форму советских времен, рассказывали истории наших, челябинских ветеранов. И тут же дарили им цветы под аплодисменты зала, который стоя приветствовал живых свидетелей и творцов Великой Победы.

Во второй части программы выступил российский актер и певец Дмитрий Певцов. Первой он исполнил песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры». При первых же аккордах этой композиции зал встал, отдав таким образом дань уважения тем, кто защищал Родину раньше и сражается сейчас.

«Я глубоко убежден, что другой такой победы никогда не было. И это сделали мы. С победой нас! - поздравил зрителей Дмитрий Певцов. - Наша Родина - это прежде всего наша история, наша великая история».

На выходе из зала люди делились эмоциями. Многие отмечали не только артистизм столичной звезды, но и мастерство местных артистов, а также запечатлевшиеся в памяти лица и улыбки ветеранов.

«Меня поразила первая часть концерта. Вторая часть профессиональная, она должна быть хороша. Этого я ожидала, всё-таки Певцов – это имя. А первая часть оказалась сюрпризом, и в этом случае очень положительным. Когда к ветерану, который лично здесь присутствует, обращаются, ему дарят цветы, посвящают ему песню…в общем, я в полном восторге! Шикарно! – поделилась впечатлениями сотрудник госструктуры Светлана Юрьевна, пожелавшая не называть свою фамилию. - День Победы - самый значимый праздник для нашего народа. Даже сейчас, когда немногочисленные ветераны уходят от нас, люди в едином порыве (никто их не заставляет!) берут портреты своих родственников, погибших на войне и работавших в тылу, и идут с этими портретами. Когда эта людская река идёт, то внутри каждого человека, я думаю, зарождается мощь, рождаются слёзы – печали и радости одновременно. То, что сейчас происходит, кто бы что ни говорил, я считаю, нужно. Значит люди, которые там защищают нашу Родину, - это тоже нужно для России. В общем, День Победы для меня – это память о вечной России».