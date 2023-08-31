Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования

Челябинский государственный цирк (входит в структуру Росгосцирка), который был закрыт на реконструкцию более четырех лет назад, примет первых зрителей не раньше конца 2025 года и при условии выделения финансирования в необходимом объеме, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Росгосцирке.

Напомним, цирк закрыли на реконструкцию в мае 2019 года. Изначально планировалось завершить работы в 2020 году, но уложиться в сроки не удалось.

В ноябре 2019 года между Росгосцирком и ООО «РК-Сервис» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 530 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субсидии министерства культуры РФ.

В 2020 и в 2021 году были выполнены, приняты и оплачены работы на общую сумму 77,5 миллиона рублей (выполнены подготовительные, демонтажные работы, работы по усилению части несущих конструкций).

В октябре 2021 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2022 году было выделено 80 миллионов рублей, что позволило возобновить работы по капитальному ремонту.

На выделенные средства проведено усиление фундаментов, утепление фасадов, гидроизоляция стен подвальных помещений, демонтаж и монтаж нового наружного остекления, проведено устройство внутренних водостоков, частичные кровельные работы, облицовка фасада, монтаж теплового пункта.

В январе 2023 года Алексей Текслер обсудил с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой вопрос о продолжении реконструкции Челябинского цирка. По итогу встречи в текущем году выделено 200 миллионов рублей, которые предусмотрены на завершение фасадных работ, ремонт электросилового оборудования, системы отопления, вентиляции, наружных сетей электроосвещения.

В Росгосцирке пояснили, уже после утверждения проектов капремонта вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также возникли новые требования по пожарной безопасности. Также требуется уточнение проектных решений по маломобильным группам населения, по интерьерным и фасадным решениям; добавляются решения по цирковым технологиям, звуку, оборудованию кафе и мебели. Предстоит заменить часть материалов на отечественные аналоги. Все это привело к необходимости корректировки проектно-сметной документации, увеличению сроков и стоимости работ.

«Планируемый срок завершения корректировки проектно-сметной документации (ПСД) и получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости в ФГУП «Росгосэкспертиза» - ноябрь 2023 года», - пояснили в Росцирке.

Ориентировочная стоимость завершения работ «под ключ» один миллиарда 742,9 миллиона рублей. Окончательная стоимость завершения работ будет определена итогам корректировки проектно-сметной документации и государственной экспертизы ПСД.

«Планируемый срок завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию конец 2025 года при условии выделения финансирования», - сообщили в Росгосцирке.