Челябинский «Оберег» отметил двадцатилетний юбилей

Отряд специального назначения войск национальной гвардии РФ «Оберег», дислоцирующийся в Советском районе Челябинска, отметил 20-летний юбилей.

Личный состав и исполняющего обязанности командира отряда поздравили глава Советского района Владислав Макаров и районные депутаты. На торжественном мероприятии присутствовали представители духовенства и общественных организаций, ветераны спецназа и внутренних войск, родные и близкие бойцов отряда.

Поделиться

Спецназ «Оберег» сформирован 17 июля 2002 года, отмечают в администрации Советского района. Отряд является одной из основных силовых составляющих федерального оперативного штаба; личный состав «Оберега» принимает участие в выполнении мероприятий антитеррористической направленности как на территории Уральского федерального округа, так и за его пределами.

Приказом министра внутренних дел РФ 24 декабря 2009 года отряду «Оберег» было вручено боевое знамя. 23 мая 2013 года на территории отряда состоялось открытие памятника, посвященного военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Военнослужащие и ветераны отряда активно проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи Челябинска. На базе «Оберега» проводятся уроки мужества, экскурсии с выставками вооружения и техники подразделений спецназа.

Напомним, в настоящее время часть бойцов отряда находится в зоне проведения специальной военной операции, где с юбилеем родного подразделения их поздравили представители делегации Челябинской области.