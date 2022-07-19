Сергей Резвый и Игорь Шестаков навестили южноуральских военных в зоне проведения спецоперации

Делегация от Общественной палаты региона и Челябинской Митрополии навестили бойцов подразделений управления Росгвардии по Челябинской области в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает сегодня, 19-го июля, телеграм-канал «Православие на Южном Урале», привет с малой родины представителям ОМОН Челябинска и Магнитогорска, СОБР, ОМОН на транспорте и 23-го отдельного отряда специального назначения «Оберег» передали член Общественной палаты Челябинской области Сергей Резвый (член совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области; награжден тремя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II, III степени), секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, фотохудожник Сергей Коляскин и водитель Андрей Тарасенко.

На фото - Мариуполь, улицы и завод «Азовсталь» Поделиться

В период с 15-го по 18-е июля представителя южноуральской делегации посетили Донецк, Докучаевск, Волноваху, Мариуполь (ДНР), а также Мелитополь, Новую Каховку и Херсон.

В день 20-летия образования «Оберега», 17-го июля, воинам-спецназовцам были вручены ножи НР-43 «Вишня» от Златоустовской оружейной фабрики (директор - Валерий Томея).

Ножи бойцам вручили глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и Михаил Подобед - вместе с представителем Республики Крым, тоже челябинцем, Русланом Казанцевым и председателем Союза Ветеранов спецназа ГРУ ГШ Иваном Заикой.

Отец Игорь Шестаков освятил боевую технику подразделений Росгвардии и передал военным иконы святого равноапостольного князя Владимира и святого великомученика Димитрия Солунского.

«Нашим воинам, их боевым коллегам из других спецподразделений, выполняющих совместно с южноуральцами боевые задачи, был передан горячий привет от их земляков», - сообщает телеграм-канал «Православие на Южном Урале».

Как рассказал отец Игорь агентству «Урал-пресс-информ», в настоящее время участники делегации находятся в дороге – они едут домой на машинах.